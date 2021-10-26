Сколько процентов считают себя бисексуальными: интересная статистика о женщинах и мужчинах

Девятый выпуск игрового шоу "Хто зверху" поражает неожиданной статистикой о женщинах и мужчинах. В очередном эпизоде ​​приняли участие хореограф Евгений Кот, актер Гарик Бирча, импровизатор Владимир Шумко, актриса Ирина Гатун, дизайнер Анна Андрийчук и певица NK.

Ведущие шоу на "Новом канале" Сергей Притула и Леся Никитюк являются капитанами команд. В каждом раунде победители отвечают на интересные вопросы о мужчинах и женщинах.

Специально для Gazeta.ua собрали факты о мужчинах и женщинах в процентах.

Сколько процентов женщин считают себя бисексуальными?

Мужчины озвучили ответ 19%, а на самом деле таких – 13%.

Сколько процентов мужчин стабильно с понедельника "уходят" в зал, но так и не могут дойти?

"Судя по моему Леше – 90%", – пошутила NK. В реальности таких случаев – 41%.

Сколько процентов мужчин делали вид, что спят в общественном транспорте, чтобы не освобождать место?

Правильный ответ расстроил всех участников. Таких – 57%.

Фото: предоставлено пресслужбой "Нового канала"

Сколько процентов мужчин готовы добиваться любимой годами?

51% респондентов действительно готовы к такому поступку.

Сколько процентов мужчин испытывают сексуальное влечение к своим бывшим?

Участницы шоу предположили, что таких 38%, а на самом деле – 43%.

Сколько процентов мужчин любят танцевать на дискотеках?

По статистике, таких – 32%.

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Сколько процентов женщин считают, что водят авто лучше своего мужа?

Участники решили, что таких – 57%. А правильный ответ – 27%.

В восьмом выпуске развлекательного шоу "Хто зверху" приняли участие пара актеров Константин и Валентина Войтенко, спортсмен Илья Кваша, актер Тарас Цимбалюк, хореограф Яна Заец и актриса Анна Кошмал. Сергей Притула и Леся Никитюк являются неизменными капитанами команд и ведущими шоу.