Нюхают грязные вещи мужа и имеют фото в стиле ню: неожиданная статистика о женщинах

В восьмом выпуске развлекательного шоу "Кто сверху" приняли участие пара актеров Константин и Валентина Войтенко, спортсмен Илья Кваша, актер Тарас Цимбалюк, хореограф Яна Заец и актриса Анна Кошмал. Сергей Притула и Леся Никитюк являются неизменными капитанами команд и ведущими шоу.
В проекте на "Новом канале" после каждого раунда команда-победитель отвечает на неожиданные вопросы о мужчинах и женщинах. Для Gazeta.ua собрали интересные факты в процентах.
Сколько процентов женщин нюхают вещи своего мужа, чтобы проверить, стоит ли их стирать?
"Мне кажется, мужчины нюхают, а женщины так себе", - высказал мнение Войтенко. Кваша поддержал его.
"41% девушек могут, прочитав книгу Патрика Зюскинда "Парфюмер", воспроизвести это в жизни", - шутя подытожил Притула. На самом деле таких гораздо больше - 71%.
Сколько процентов женщин имеют специальные музыкальные треки, под которые могут поплакать?
"У меня они даже на пластинках, и на бобинах, и в специальных тетрадях с выписанными словами", - пошутила Никитюк.
По статистике - 54%.
Сколько процентов женщин имеют фото в стиле ню?
33% респондентов признались в этом.
Сколько процентов женщин прекратили отношения с любимым во время карантина, потому что не выдержали 24/7 вместе?
Посовещавшись, мужчины объявили цифру 31%. На самом деле таких меньше - 21%.
Сколько процентов женщин считают, что их мужчины стали теми, кем они являются, благодаря им (женщинам)?
"Если бы спросили такое у матерей, это была бы одна цифра, а о женах, немного другое", - пошутил капитан мужской команды.
Правильный ответ - 43%.
У скольких процентов женщин есть своя сторона кровати?
82% респондентов практикуют такое.
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Сколько процентов женщин после секса просыпались раньше парня, чтобы незаметно уйти?
По статистике - 24%.
В седьмом эпизоде проекта "Хто зверху" приняли участие певицы Оля Цибульская и Алена Омаргалиева, Dj Nana, певец Тамерлан, телеведущий Дмитрий Танкович и юморист Андрей Рыбак. Капитанами и ведущими являются Сергей Притула и Леся Никитюк.
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