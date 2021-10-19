Нюхают грязные вещи мужа и имеют фото в стиле ню: неожиданная статистика о женщинах

В восьмом выпуске развлекательного шоу "Кто сверху" приняли участие пара актеров Константин и Валентина Войтенко, спортсмен Илья Кваша, актер Тарас Цимбалюк, хореограф Яна Заец и актриса Анна Кошмал. Сергей Притула и Леся Никитюк являются неизменными капитанами команд и ведущими шоу.

В проекте на "Новом канале" после каждого раунда команда-победитель отвечает на неожиданные вопросы о мужчинах и женщинах. Для Gazeta.ua собрали интересные факты в процентах.

Сколько процентов женщин нюхают вещи своего мужа, чтобы проверить, стоит ли их стирать?

"Мне кажется, мужчины нюхают, а женщины так себе", - высказал мнение Войтенко. Кваша поддержал его.

"41% девушек могут, прочитав книгу Патрика Зюскинда "Парфюмер", воспроизвести это в жизни", - шутя подытожил Притула. На самом деле таких гораздо больше - 71%.

Сколько процентов женщин имеют специальные музыкальные треки, под которые могут поплакать?

"У меня они даже на пластинках, и на бобинах, и в специальных тетрадях с выписанными словами", - пошутила Никитюк.

По статистике - 54%.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Сколько процентов женщин имеют фото в стиле ню?

33% респондентов признались в этом.

Сколько процентов женщин прекратили отношения с любимым во время карантина, потому что не выдержали 24/7 вместе?

Посовещавшись, мужчины объявили цифру 31%. На самом деле таких меньше - 21%.

Сколько процентов женщин считают, что их мужчины стали теми, кем они являются, благодаря им (женщинам)?

"Если бы спросили такое у матерей, это была бы одна цифра, а о женах, немного другое", - пошутил капитан мужской команды.

Правильный ответ - 43%.

У скольких процентов женщин есть своя сторона кровати?

82% респондентов практикуют такое.

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Сколько процентов женщин после секса просыпались раньше парня, чтобы незаметно уйти?

По статистике - 24%.

В седьмом эпизоде ​​проекта "Хто зверху" приняли участие певицы Оля Цибульская и Алена Омаргалиева, Dj Nana, певец Тамерлан, телеведущий Дмитрий Танкович и юморист Андрей Рыбак. Капитанами и ведущими являются Сергей Притула и Леся Никитюк.