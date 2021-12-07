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вторник, 07 декабря 2021 18:04

Сколько мужчин откажутся от секса с выпившей женщиной: необычные факты в процентах
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В развлекательном шоу "Кто сверху" представители украинского шоу-бизнеса не только участвуют в конкурсах, но отвечают на необычные вопросы о мужчинах и женщинах. В 15-м выпуске сыграли блогер и певица Аня Тринчер, телеведущая Елена-Кристина Лебедь, артистка Ирина Федишин, юморист Владимир Черняк, телеведущий Владимир Остапчук и радиоведущий Слава Демин. Капитанами команд и ведущими являются Сергей Притула и Леся Никитюк.

После каждого раунда в игровом проекте на "Новом канале" команда-победитель отвечает на необычные вопросы. Для Gazeta.ua собрали интересную статистику о мужчинах и женщинах в процентах.

Сколько процентов женщин хоть раз похмелялись?

Мужчины предположили, что таких – половина. На самом деле - 70% женщин.

Сколько процентов мужчин вытирают носком что-то разлитое на полу?

Женская команда решила, что мужчины все же аккуратны. Правильный ответ это доказал - 36%.

Сколько процентов женщин обращались за услугами в брачное агентство с целью поиска мужчины?

По собранной статистике – 18%.

Сколько процентов женщин совещаются со своими мужчинами, как подписать фото перед тем, как запостить его в соцсети?

"Их много", – предположил Притула.

Его коллеги по команде поддержали и назвали 68%. Правильный ответ – 27%.

В 15-м выпуске шоу "Кто сверху" сыграли блогер и певица Аня Тринчер, телеведущая Елена-Кристина Лебедь, артистка Ирина Федишин
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
В 15-м выпуске шоу "Кто сверху" сыграли юморист Владимир Черняк, телеведущий Владимир Остапчук и радиоведущий Слава Демин
Капитаном женской команды является Леся Никитюк
Сергей Притула – капитан мужской команды
Сергей Притула – капитан мужской команды

Сколько процентов мужчин откажутся от секса с выпившей женщиной?

44% респондентов признались в этом.

Сколько процентов женщин, которым мешает шум соседей, просят мужчин пойти разобраться?

"Я недавно ходил к соседу сверху, потому что тот очень любит клубную музыку. Пришел к нему с ребенком на руках, и объяснил, что малыши не могут заснуть", – поделился во время обсуждения капитан мужской команды.

Наконец, предположили, что таких женщин – 65%. На самом деле – 51%.

Сколько процентов мужчин хотели бы стать холостяком в популярном одноименном шоу?

Никитюк призналась, что некоторые ее друзья всерьез об этом задумываются.

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"Их возбуждает, когда девушки борются за внимание "того самого", – объяснила ведущая.

Женская команда ответила 48%. Правильный ответ – 21%.

В 14-м эпизоде ​​развлекательного шоу "Хто зверху" приняли участие юморист Константин Трембовецкий, актер Арам Арзуманян, музыкант Женя Галич, фотограф Соня Плакидюк, актриса Даша Астафьева и хореограф Илона Гвоздева.

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