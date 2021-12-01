Сколько процентов мужчин фотографировали себя голыми в зеркале: интересные факты в процентах

В 14-м эпизоде ​​развлекательного шоу "Хто зверху" приняли участие юморист Константин Трембовецкий, актер Арам Арзуманян, музыкант Женя Галич, фотограф Соня Плакидюк, актриса Даша Астафьева и хореограф Илона Гвоздева.

После каждого раунда в проекте на "Новом канале" команда-победитель вместе с капитанами и ведущими Сергеем Притулой и Лесей Никитюк узнают интересную статистику. Для Gazeta.ua подготовили неожиданные факты о мужчинах и женщинах в процентах.

Сколько процентов женщин считают, что умеют рассказывать анекдоты?

"Женщины, в принципе, всегда думают, что все умеют", – начал обсуждение Арзуманян, и предложил цифру 30%.

Трембовецкий возразил ему, аргументируя, что столько женщин даже не знают анекдотов. Это мнение сразу опровергли другие участники команды, и дали ответ – 32%. На самом же деле таких – 53%.

Сколько процентов женщин начинают перемены в жизни с изменения прически?

Притула предположил, что это не больше чем стереотип. Так и есть, ведь статистика говорит, что таких – 34%.

Сколько процентов женщин специально отправляли интригующее сообщение мужчине, а потом писали: "Извини, это не тебе"?

47% респонденток признались в этом.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Сколько процентов мужчин фотографировали себя обнаженными в зеркале?

Правильный ответ – 19%.

Сколько процентов женщин никогда не согласятся на отношения на расстоянии?

Мужчины решили, что таких – 33%. На самом же деле вдвое больше – 62%.

Сколько процентов женщин, когда ссорятся с мужчиной, ехидно повторяют за ним фразы?

32% женщин признались, что имеют такую ​​привычку.

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Сколько процентов мужчин хоть раз просили прощения у женщины, не понимая, почему она обижается?

74% респондентов имеют такой опыт.

В игровом шоу "Хто зверху" после каждого раунда участники-победители отвечают на нестандартные вопросы о мужчинах и женщинах. В 13-м эпизоде ​​приняли участие блогер Виктория Маремуха, певица NiNO, интервьюер Рамина Эсхакзай, певец Alekseev, музыкант Сергей Танчинец и блогер ЯнГо.