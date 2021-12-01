Сколько процентов мужчин фотографировали себя голыми в зеркале: интересные факты в процентах

В 14-м эпизоде развлекательного шоу "Хто зверху" приняли участие юморист Константин Трембовецкий, актер Арам Арзуманян, музыкант Женя Галич, фотограф Соня Плакидюк, актриса Даша Астафьева и хореограф Илона Гвоздева.
После каждого раунда в проекте на "Новом канале" команда-победитель вместе с капитанами и ведущими Сергеем Притулой и Лесей Никитюк узнают интересную статистику. Для Gazeta.ua подготовили неожиданные факты о мужчинах и женщинах в процентах.
Сколько процентов женщин считают, что умеют рассказывать анекдоты?
"Женщины, в принципе, всегда думают, что все умеют", – начал обсуждение Арзуманян, и предложил цифру 30%.
Трембовецкий возразил ему, аргументируя, что столько женщин даже не знают анекдотов. Это мнение сразу опровергли другие участники команды, и дали ответ – 32%. На самом же деле таких – 53%.
Сколько процентов женщин начинают перемены в жизни с изменения прически?
Притула предположил, что это не больше чем стереотип. Так и есть, ведь статистика говорит, что таких – 34%.
Сколько процентов женщин специально отправляли интригующее сообщение мужчине, а потом писали: "Извини, это не тебе"?
47% респонденток признались в этом.
Сколько процентов мужчин фотографировали себя обнаженными в зеркале?
Правильный ответ – 19%.
Сколько процентов женщин никогда не согласятся на отношения на расстоянии?
Мужчины решили, что таких – 33%. На самом же деле вдвое больше – 62%.
Сколько процентов женщин, когда ссорятся с мужчиной, ехидно повторяют за ним фразы?
32% женщин признались, что имеют такую привычку.
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Сколько процентов мужчин хоть раз просили прощения у женщины, не понимая, почему она обижается?
74% респондентов имеют такой опыт.
В игровом шоу "Хто зверху" после каждого раунда участники-победители отвечают на нестандартные вопросы о мужчинах и женщинах. В 13-м эпизоде приняли участие блогер Виктория Маремуха, певица NiNO, интервьюер Рамина Эсхакзай, певец Alekseev, музыкант Сергей Танчинец и блогер ЯнГо.
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