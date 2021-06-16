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среда, 16 июня 2021 20:57

Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
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Сборная Украины по футболу завтра, 17 июня, сыграет во втором туре группы С чемпионата Европы с командой Северной Македонии. Пока украинские футболисты готовятся к матчу, их поддерживают не только поклонники, но и любимые.

Существует стереотип вокруг образа жены футболиста: она должна быть красавицей и рожать детей. Среди наших спортсменов - у большинства есть жены или подруги модельной внешности и они уже стали родителями. Об этом пишет издание Tabloid.

Главный тренер украинской сборной 44-летний Андрей Шевченко скоро будет праздновать 17-ю годовщину брака с моделью 42-летней Кристен Пазик. Она родила ему четырех сыновей.

Полузащитник 31-летний Андрей Ярмоленко воспитывает вместе с женой Инной трех сыновей. А другому полузащитнику 30-летнему Сергею Сидорчуку жена Анна родила сына и двух дочерей.

Андрей Шевченко скоро будет праздновать 17-ю годовщину брака с моделью Кристен Пазик
Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Кристен Пазик родила Андрею Шевченко четырех сыновей
Андрей Ярмоленко воспитывает вместе с женой Инной трех сыновей
Инна и Андрей Ярмоленки воспитывают трех сыновей
Сергей Сидорчуку жена Анна родила сына и двух дочерей

Форвард сборной 25-летний Роман Яремчук в браке с моделью Кристиной с 2017 года. В июле 2019 года в супругов родился сын. Их первенец мог родиться в бельгийском городе Гент, за команду которого играет спортсмен. Но Яремчук хотел, чтобы сын был украинском.

Полузащитник 24-летний Александр Зубков и его жена Анна в январе этого года стали родителями: любимая подарила футболисту дочку. Пара поженилась в октябре 2019-го.

Защитник 24-летний Александр Зинченко скоро станет отцом. Его жена Влада Седан, которая работает телеведущей, недавно объявила о беременности. Футболист с любимой поженились весной прошлого года.

Защитник 22-летний Виталий Миколенко не женат. Но у него есть романтические отношения с Викторией Ассоровой, которая в 2017 году закончила школу в оккупированном Крыму.

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Защитнику 25-летнему Николаю Матвиенко жена Анна родила дочь Марию, которой в августе будет два года.

Жена полузащитника "Динамо" 25-летнего Жерсона Родригеса украинская теннисистка Ольга Янчук хотела разорвать отношения с мужем, но потом передумала. Пара познакомилась в Киеве и уже имеет общего ребенка.

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