Секс в душе и кальсоны зимой: собрали интересные факты о женщинах и мужчинах в процентах

В игровом шоу "Кто сверху" звездные участники отвечают на неординарные вопросы о женщинах и мужчинах. В 17-м эпизоде ​​приняли участие телеведущий Григорий Решетник, певец Ivan Navi, участник 11-го сезона проекта "Холостяк" Михаил Заливако, телеведущая Надежда Матвеева, актриса Ксения Мишина и певица Виктория Смеюха.

Капитанами команд и ведущими шоу "Нового канала" являются Сергей Притула и Леся Никитюк. Для Gazeta.ua собрали необычные факты о женщинах и мужчинах в процентах.

Сколько процентов женщин радуются, когда их просят показать паспорт на кассе?

73% респонденток признались в этом.

Сколько процентов женщин ссорятся с любимым за 5 мин. до выхода из дома, когда отправляются в отпуск?

Все участники мужской команды согласились, что таких много. Допустили, что 100%. Но подумали и дали ответ: 69%. На самом же деле по статистике таких 27%.

Сколько процентов мужчин сознательно решали идти с супругой на партнерские роды?

Правильный ответ - 37%.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Сколько процентов мужчин надевают кальсоны зимой?

По статистике шоу - 64%.

Сколько процентов женщин, выбирая между карьерой и отношениями, выберут отношения?

"Я помню себя в 27-30 лет и своих ровесниц. Они никуда не спешили", - рассказал Притула.

Посовещавшись, мужчины решили ответить на 57%. На самом деле - 63%.

Сколько процентов женщин в поисках любви пошли бы на соответствующее реалити-шоу?

Право дать ответ на этот вопрос дали Заливако. Он предположил, что таких 37%. И не угадал. Правильный ответ - 19%.

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Сколько процентов женщин считают, что заниматься сексом в душе неудобно?

"Секс в душе - это эротическая фантазия многих женщин", - поделился мыслями капитан мужской команды.

36% респонденток признались в этом.

В 16-м выпуске игрового шоу "Кто сверху" приняли участие актриса Даша Петрожицкая, артистка Надежда Мейхер, юморист Алина Гордиенко, музыкант Олег Собчук, актер Эльдар Кабиров и юморист Влад Куран.