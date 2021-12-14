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вторник, 14 декабря 2021 18:14

Сколько процентов мужчин против секса на первом свидании: неожиданная статистика
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В 16-м выпуске игрового шоу "Кто сверху" приняли участие актриса Даша Петрожицкая, артистка Надежда Мейхер, юморист Алина Гордиенко, музыкант Олег Собчук, актер Эльдар Кабиров и юморист Влад Куран.

Капитаны команд, которые являются и ведущими проекта на "Новом канале", неизменные Сергей Притула и Леся Никитюк. Для Gazeta.ua подготовили интересные факты о женщинах и мужчинах в процентах.

Сколько процентов женщин по какой-либо причине очень стеснялись за своего любимого в компании?

"Мне кажется, процентов 100", – пошутил Кабиров.

После обсуждения мужчины озвучили допущение 70%. И попали в допустимую погрешность, ведь ответ – 64%.

Сколько процентов мужчин удаляют переписки с другими женщинами, даже если они не интимны?

Женщины сразу сошлись на том, что таких много, чтобы обезопасить себя. Обсуждения были не продолжительными. И женская команда угадала почти идеально - 49%.

Актриса Даша Петрожицкая приняла участие в 16-м выпуске "Кто сверху"
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Сергей Притула является капитаном мужской команды и ведущим шоу
В проекте отвечают на необычные вопросы о мужчинах и женщинах
В 16-м выпуске игрового шоу "Кто сверху" приняли участие актриса Даша Петрожицкая, артистка Надежда Мейхер, юмористка Алина Гордиенко
В 16-м выпуске игрового шоу "Кто сверху" приняли участие музыкант Олег Собчук, актер Эльдар Кабиров и юморист Влад Куран

Сколько процентов мужчин случайно называли своих женщин другим именем?

21% респондентов признались в этом.

Сколько процентов мужчин не удалось отремонтировать дома что-то, а их женщине удалось?

Правильный ответ – 67%.

Сколько процентов женщин могут ночью поехать к подруге, потому что она разошлась с парнем, и ее нужно успокоить?

По статистике, 71%.

Сколько процентов мужчин против секса на первом свидании?

Гордиенко не была уверена в том, что на этот вопрос ответили правдиво. В конце концов, женщины дали ответ 21% и не прогадали, ведь правильный ответ – 28%.

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Сколько процентов мужчин не верят в гороскопы, но иногда их читают?

39% респондентов признались в этом.

В развлекательном шоу "Кто сверху" представители украинского шоу-бизнеса не только участвуют в конкурсах, но отвечают на необычные вопросы о мужчинах и женщинах. В 15-м выпуске сыграли блогер и певица Аня Тринчер, телеведущая Елена-Кристина Лебедь, артистка Ирина Федишин, юморист Владимир Черняк, телеведущий Владимир Остапчук и радиоведущий Слава Демин.

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Дата
14
декабря

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