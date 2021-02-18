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четверг, 18 февраля 2021 12:09

"Садимся в машину через одну дверь" - как живут влюбленные, которые сковали себя цепью
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Александр Кудлай и Виктория Пустовита приковали к своим рукам цепь
Фото: предоставлено Александром Кудлай
Александр Кудлай и Виктория Пустовита приковали к своим рукам цепь
Александр Кудлай и Виктория Пустовита приковали к своим рукам цепь

В День святого Валентина влюбленные 33-летний Александр Кудлай и 28-летняя Виктория Пустовита из Харькова приковали к своим рукам цепь. С ней хотят прожить 3 месяца. В парня скованная правая рука, а у девушки - левая. Процесс сварки цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

Комфортно ли быть все время вместе влюбленные рассказали корреспонденту Gazeta.ua

Автор: предоставлено Александром Кудлай
  Александр Кудлай и Виктория Пустовита приковали к своим рукам цепь
Александр Кудлай и Виктория Пустовита приковали к своим рукам цепь

"Сегодня пошел пятый день с тех пор, как мы скованные цепью. Желание отменить челенж абсолютно не возникает. Нам все нравится и мы ни о чем не жалеем ", - признался Александр.

О своих буднях пара рассказывает на Instagram-странице. Сначала они сообщили, что руки отекли и цепь начал давить.

"Но буквально через несколько часов, как только мы сказали про отек своим подписчикам, он исчез. Сейчас уже все в порядке ", - заверил парень.

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Виктория и Александр заранее обсуждали, не мешать друг другу при частных разговорах.

"Конечно, каждому хочется иметь личное пространство. К тому же, я понимаю, что Виктории как любой девушке иногда хочется посекретничать с подругами. Поэтому во время ее телефонных разговоров я слушаю музыку в наушниках и наоборот", - добавил Кудлай.

Автор: предоставлено Александром Кудлай
  Александр Кудлай и Виктория Пустовита приковали к своим рукам цепь
Александр Кудлай и Виктория Пустовита приковали к своим рукам цепь

Одежду пара подготовила заранее. В швейном ателье им вставили в вещи молнии. Такая модернизация гардероба обошлась в 3 тысячм гривен.

Что касается работы, то Александр работает дистанционно - перепродает автомобили. Виктория занимается наращиванием ресниц. В ближайшие месяцы хочет работать из дома, но в статусе "прикованной цепью" клиенток еще не принимала.

"Пока думаю, каким образом буду давать свои услуги. Во-первых, надо составить алгоритм своих действий. Во-вторых, буду брать меньше клиенток, ведь процесс работы будет занимать больше времени", - сказала Виктория.

Автор: предоставлено Александром Кудлай
  Александр Кудлай и Виктория Пустовита приковали к своим рукам цепь
Александр Кудлай и Виктория Пустовита приковали к своим рукам цепь

Александр ежедневно продолжает ездить за рулем. Пара садится в машину вместе через одну из дверей.

"Цепь лишь немного создает неудобства при вождении. У меня машина с автоматической коробкой передач, так переключать ничего не нужно".

Кроме того, что пара стремится попасть в Книгу рекордов, они хотят проверить свои чувства.

"Споры возникают так же, как и раньше. Ничего существенного, просто мелочи - не понравилось выражение лица или интонация, вот и возникают обиды. Но теперь во время разногласий мы не имеем возможности остаться наедине. Поэтому скорее находим общий язык ", - признался Александр.

С тех пор влюбленные скованные цепью, еще ни разу не готовили. Еду заказывают, или посещают завидения питания.

"Дома можем сделать чай и бутерброды. Моем посуду и убираем вместе. Хотя раньше этим занималась я. Теперь Саша влез в мою кожу, приобщается к ежедневной домашней работе и больше ее ценит ", - отметила Виктория.

Виктория Пустовита и Александр Кудлай знакомы 6 лет. Пара встречала более двух лет, а затем сделала паузу в отношениях. С января этого года парень и девушка снова стали жить вместе.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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