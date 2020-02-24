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С какими мужчинами не стоит встречаться

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С какими мужчинами не стоит встречаться
Психологи выделили типы людей, которых стоит остерегаться. Фото: Особая

Трудно заметить негативные стороны парня, когда отношения только начинаются.

Порой именно эти недостатки могут повлиять на жизнь или испортить ее, пишет Medium.

Психологи выделили типы людей, которых стоит остерегаться.

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Халк

Если парень злится, то по квартире каждый раз что-то летает или бьются тарелки. Когда впервые встретить такого человека, то может показаться, что он притягивает своей "дикостью" и страстью. Но этот человек просто злой. Характер похож на характер Халка - большого зеленого мутанта с комиксов от Marvel (откуда и название). Поэтому лучше не становиться на пути разрушительного Халка, потому что рано или поздно можно стать его жертвой.

Ленивец

Если пара встречается определенный период времени, но парень до сих пор не нашел работу и сидит на плечах девушки, нет хобби и амбиций, не читает книг, то такой тип человека - ленивец. Чем дольше встречаться с ленивцем, тем больше шансов на то, что и парень и девушка будут бесцельно плыть по течению - просто выживать, а не жить.

Пьявка

Подобно ленивцу, о пьявке можно сказать "ни рыба, ни мясо". Сразу ваш дом становится его / ее домом, как и ваши друзья. Кроме того, такому мужчине всегда нравятся те же фильмы и еда. Пьявка цепляется за человека и может расти, используя хорошо отработанную тактику манипуляции. Такие ребята не хотят, чтобы их девушки гуляли с друзьями.

Ребенок

Такие люди не обязательно должны быть моложе. Это универсальный термин - партнеры наивные, незрелые, неопытные или просто тупые. Они любят рассказывать многолетние истории о своих "победах", потому что у них нет новых историй. Отношения с такими мужчинами начинаются быстро, взрываясь, как фейерверк, но ведут партнеры себя так, что вам придется чувствовать себя их мамой или учителем.

Нарцисс

Такие люди всегда говорят только о себе. И не только на первом свидании, но и во время последующих встреч, а информацией о вас не интересуются. Даже если этот человек будет признаваться в неземном любви, это чувство точно не перевесит его любовь к себе.

Одной из причин, почему люди не хотят расставаться является то, что они до сих пор любят своего партнера и не хотят его терять.Отношения нужно прекратить, если они приносят больше боли, чем счастье. Отношения должны быть счастливыми и вдохновленними. И следует прекратить держаться за человека, который не заботится о счастье другого.

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