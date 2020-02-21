Что свидетельствует о том, что надо прекращать отношения

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1260
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3942
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1746
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1719
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4770
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 918
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1710
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5751
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2556
Фото
Все фото
3
5
4
3
20
Представитель Украины в ТКГ объявил о помолвке
Представитель Украины в ТКГ объявил о помолвке
ТОП-5 лучших романтических стихотворений украинских поэтов
ТОП-5 лучших романтических стихотворений украинских поэтов
&quot;Встретились на полигоне, влюбились на Светлодарской дуге&quot;: военные сыграли свадьбу
"Встретились на полигоне, влюбились на Светлодарской дуге": военные сыграли свадьбу
В жизни освобожденного моряка произошла интересное событие
В жизни освобожденного моряка произошла интересное событие
Выбрали лучшие свадебные фото 2019 года
Выбрали лучшие свадебные фото 2019 года
Видео
Все видео
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Полсотни гостей гуляли неделю: пара сыграла свадьбу в горах
Полсотни гостей гуляли неделю: пара сыграла свадьбу в горах
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 504
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1719
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1089
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1098
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 936
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
суббота, 22 февраля 2020 22:46

Что свидетельствует о том, что надо прекращать отношения

  Комментировать
Что свидетельствует о том, что надо прекращать отношения
Отношения нужно прекратить, если они приносят больше боли, чем счастье. Фото: lux.fm

Иногда, когда отношения у пары несчастливые, то бывает трудно решить разойтись.

Есть определенные признаки, которые указывают на то, что покинуть друг друга таки стоит, пишет Yourtango.

Одной из причин, почему люди не хотят расставаться является то, что они до сих пор любят своего партнера и не хотят его терять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как забыть бывшего мужчину - совет психолога

Отношения нужно прекратить, если они приносят больше боли, чем счастье. Отношения должны быть счастливыми и вдохновленними. И следует прекратить держаться за человека, который не заботится о счастье другого.

Еще один признак конца отношений, когда партнер ожидает, что вы изменитесь. Если речь идет о вредных привычках, в частности, курение, выпивка алкоголя или промедления - это хорошо. Но, когда половинка хочет изменить ваш характер или воспитание, то это неправильно. Влюбленные должны воспринимать друг друга такими, какие они есть.

Также когда отношения не позволяют обоим развиваться и есть ощущение, что они душат, то надо расставаться.

Часто влюбленные могут вредить друг другу эмоционально, физически или словесно. Эти виды жестокого обращения являются главным признаком прекратить отношения. Никто не должен чувствовать себя опасно в отношениях.

Прекращать отношения также стоит в случае, когда партнер прилагает мало усилий. Отношения должны быть уравновешенными - 50/50.

Из предыдущего опыта партнера можно узнать много важных моментов, которые помогут понять, какой он человек, какие у него жизненные ценности и чего можно от него ожидать в вашем совместном будущем. Бояться вступать в отношения с разведенным мужчиной не стоит. Нередко мужчины женятся, поддавшись эмоциям или под давлением женщины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что свидетельствует о том, что надо прекращать отношения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Совершили самое масштабное ограбление в истории страны

Арестовали самого разыскиваемого наркобарона

Тимошенко остановили активисты

Министр установил рекорд

Шаманы предсказывали будущее благодаря попкорну

В Украине отменили смертную казнь

Англии удалось то, что не смогла Франция - история такси

Самое читаемое
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 31293
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 18882
В любящих руках: показали собак до и после &quot;усыновления&quot;
В любящих руках: показали собак до и после "усыновления"
31
 Просмотров: 18369
Какой маникюр будет модным весной
Какой маникюр будет модным весной
12
 Просмотров: 16101
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 15355
Он + она
"Наркоманы гнева": что ими движет и как выжить под напором их ярости
"Наркоманы гнева": что ими движет и как выжить под напором их ярости Просмотров: 2457
Представитель Украины в ТКГ объявил о помолвке
Представитель Украины в ТКГ объявил о помолвке
3
 Просмотров: 1530
"Съем тебя, как ты этот шоколад" - звезды шоу-бизнеса о своем Дне Валентина
"Съем тебя, как ты этот шоколад" - звезды шоу-бизнеса о своем Дне Валентина
5
 Просмотров: 846
ТОП-5 лучших романтических стихотворений украинских поэтов
ТОП-5 лучших романтических стихотворений украинских поэтов
5
 Просмотров: 693
Муж развелся чрез смс. Памела Андерсон снова холостячка
Муж развелся чрез смс. Памела Андерсон снова холостячка Просмотров: 2187
Больше всего комментируют
9
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
4
Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет тюрьмы
3
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
3
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
3
Резко возрастает количество украинцев, недовольных работой Зеленского
Голосов: 354
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua