Что свидетельствует о том, что надо прекращать отношения

Отношения нужно прекратить, если они приносят больше боли, чем счастье. Фото: lux.fm

Иногда, когда отношения у пары несчастливые, то бывает трудно решить разойтись.

Есть определенные признаки, которые указывают на то, что покинуть друг друга таки стоит, пишет Yourtango.

Одной из причин, почему люди не хотят расставаться является то, что они до сих пор любят своего партнера и не хотят его терять.

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Отношения нужно прекратить, если они приносят больше боли, чем счастье. Отношения должны быть счастливыми и вдохновленними. И следует прекратить держаться за человека, который не заботится о счастье другого.

Еще один признак конца отношений, когда партнер ожидает, что вы изменитесь. Если речь идет о вредных привычках, в частности, курение, выпивка алкоголя или промедления - это хорошо. Но, когда половинка хочет изменить ваш характер или воспитание, то это неправильно. Влюбленные должны воспринимать друг друга такими, какие они есть.

Также когда отношения не позволяют обоим развиваться и есть ощущение, что они душат, то надо расставаться.

Часто влюбленные могут вредить друг другу эмоционально, физически или словесно. Эти виды жестокого обращения являются главным признаком прекратить отношения. Никто не должен чувствовать себя опасно в отношениях.

Прекращать отношения также стоит в случае, когда партнер прилагает мало усилий. Отношения должны быть уравновешенными - 50/50.

Из предыдущего опыта партнера можно узнать много важных моментов, которые помогут понять, какой он человек, какие у него жизненные ценности и чего можно от него ожидать в вашем совместном будущем. Бояться вступать в отношения с разведенным мужчиной не стоит. Нередко мужчины женятся, поддавшись эмоциям или под давлением женщины.