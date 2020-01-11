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воскресенье, 12 января 2020 01:40

Разведенный мужчина: что нужно знать о нем перед началом отношений

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  Не лишним будет задать избраннику несколько вопросов, чтобы понять стоит ли вам оставаться с ним вместе или нет. Фото: ua.depositphotos.com.
Не лишним будет задать избраннику несколько вопросов, чтобы понять стоит ли вам оставаться с ним вместе или нет. Фото: ua.depositphotos.com.

Из предыдущего опыта партнера можно узнать много важных моментов, которые помогут понять, какой он человек, какие у него жизненные ценности и чего можно от него ожидать в вашем совместном будущем.

Бояться вступать в отношения с разведенным мужчиной не стоит. Нередко мужчины женятся, поддавшись эмоциям или под давлением женщины. Как правило, такие браки не длятся долго и это не является показателем его непорядочности или несерьезности. А задав ему несколько вопросов о прошлых отношениях, вы сможете четко для себя понять, стоит ли начинать отношения с новым знакомым или нет. Что нужно узнать о предыдущем браке партнера пишет marieclaire.ru.

Сколько раз он был в браке

Если ваш новый избранник уже вступал в брак, это определенно хороший знак, однако когда штампов в паспорте много, стоит насторожиться. Не стесняйтесь задавать вопросы – узнайте причины, выслушайте его мнение и проанализируйте его позицию. Если вас ничего не настораживает – смело переходите к новому этапу отношений.

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Причина развода

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Если вы понимаете, что отношения развиваются и приобретают серьезный характер, эту тему нужно обязательно поднять и деликатно узнать причины развода.

Возможно, мужчина расскажет о прошлых отношениях с позиции, которая удобна ему, но главная причина будет определяющей. Отношения могли закончиться из-за поспешного решения, неспособности договориться или, например, измены избранника. Иногда в ходе подобной беседы всплывают серьезные моменты, которые определят и ваше дальнейшее будущее, например, если предыдущие отношения закончились, потому что мужчина не хотел иметь детей.

Отзывы о прошлых отношениях

Как он отзывается о прошлых отношениях и женщине, с которой состоял в отношениях – очень важный показатель. Это характеризует его как мужчину, порядочного человека и человека, который с уважением относится к прошлому и женщине, которую когда-то любил. Если отзывы всегда отрицательные – это очень плохой знак, поскольку в том случае, если вы тоже не сможете быть вместе, вас ожидает тот же сценарий.

Как он общается с детьми от прошлого брака

Общение с детьми – важнейший показатель. Посмотрите, как часто он встречается с детьми от прошлого брака. Хочет ли он проводить с ними время, забирает ли на выходные, участвует ли в их жизни. Регулярно ли выплачивает алименты, помогает ли как-то по-другому, когда это необходимо. Более того, этот момент может не нравится вам, но это определенно хороший знак, на который стоит обращать внимание.

Мысли о том, что после развода достойные кандидаты уже не встретятся на жизненном пути, одолевают многих женщин. Именно они загоняют женщину в угол, забирая у нее всякую надежду на счастливую жизнь и личное счастье. Это временное явление, и важно помнить, что эмоционально-зависимые, токсичные отношения завершились, дав женщине возможность понять, чего же она на самом деле хочет, и что для нее по-настоящему важно при выборе партнера.

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