Мужчинам открыли секрет, как понравиться женщине

Новое исследование показало, что мужчина становится на 29% более привлекательным в глазах женщин, если есть красноречивым. Фото: pixabay

Мужчины многое делают для того, чтобы понравиться женщинам.

Для этого действительно существует специальный навык, пишет Maxim.

Если у мужчины есть какая-то особенность, или увлечение, согласно статистике, делает его более привлекательным для женщин.

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Новое исследование показало, что мужчина становится на 29% более привлекательным в глазах женщин, если есть красноречивым. Можно иметь успех у женщин, если научиться красиво рассказывать им что-то веселое и интересное.

Например, историю о том, что умер хомяк надо начинать так: "Удивительный случай произошел со мной на днях. Я как раз собирался жонглировать хомяками ..." Вниманием во время рассказа надо продолжать владеть потом.

В счастливых отношениях влюбленные часто говорят слова любви и поддержки. Гармонию в отношениях могут создать на самом деле простые слова. По словам психологов, есть несколько фраз, которые влюбленным парам желательно регулярно говорить друг другу. Ведь зачастую конфликты и ссоры бывают из-за того, что партнеры замалчивают обиды и перестают говорить слова любви. Таким образом автоматически упрекают.