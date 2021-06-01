Счастливые пары говорят друг другу два слова

"Извини" - слово, которое чаще всего говорят, надеясь, что партнер скажет то же самое или для того, чтобы формально закончить ссору. Фото: pixabay

В счастливых отношениях влюбленные часто говорят слова любви и поддержки.

Гармонию в отношениях могут создать на самом деле простые слова, пишет huffpost.

По словам психологов, есть несколько фраз, которые влюбленным парам желательно регулярно говорить друг другу. Ведь зачастую конфликты и ссоры бывают из-за того, что партнеры замалчивают обиды и перестают говорить слова любви. Таким образом автоматически упрекают.

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Слово "спасибо" одно из тех, которое специалисты советуют чаще говорить. В счастливих отношениях люди не воспринимают друг друга как должное, а наоборот, очень ценят. Поэтому и благодарят партнера даже за мельчайшие поступки.

"Извини" - слово, которое чаще всего говорят, надеясь, что партнер скажет то же самое или для того, чтобы формально закончить ссору. Если же отношения счастливые, то и извинения искренние и действительно заглаживают вину.

Манипуляция - это один из самых популярных и простых способов заставить партнера делать то, что кажется правильно. В таких отношениях также есть игры подсознанием и хитрости. Постоянно подвергаться манипуляциям - это плохо как для личности, так и для отношений в целом. Важно знать основные признаки того, что партнер пытается манипулировать.