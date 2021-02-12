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пятница, 12 февраля 2021 13:54

Любить или быть любимыми: что выбирают украинцы

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Любить или быть любимыми: что выбирают украинцы
Молодежь, мужчины и те, кто в отношениях более 3 лет считают, что важнее любить самим. Фото: pixabay

Для 43% опрошенных украинцев важно, чтобы их любили.

Любить кого-то считают более важным 38%, свидетельствуют результаты опроса об отношении украинцев ко Дню влюбленных социологической группы "Рейтинг".

Молодежь, мужчины и те, кто в отношениях более 3 лет считают, что важнее любить самим. Преимущественно женщины больше выбирают быть любимыми.

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Исследования проводились среди украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса - телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

55% украинцев будут делать подарки на День святого Валентина. В то же время 43% опрошенных не планируют делать подарки любимым 14 февраля.Количество украинцев, которые делают подарки в День влюбленных за последние 2 года возросла: с 49% 2019 года до 55% 2021-го.

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