Более половины украинцев будут делать подарки любимым на День Валентина

День Валентина: украинцы готовят подарки любимым. Фото:pexels

55% украинцев будут делать подарки на День святого Валентина.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

В то же время 43% опрошенных не планируют делать подарки любимым 14 февраля.

Количество украинцев, которые делают подарки в День влюбленных за последние 2 года возросла: с 49% 2019 года до 55% 2021-го.

Чаще планируют дарить подарки мужчины, более молодые опрошенные и незарегистрированные супружеские пары.

Социологи определили, что для 43% опрошенных украинцев важнее быть любимыми. 38% респондентов ответили, что для них важно любить самим.

"Для молодежи, мужчин, а также людей, находящихся в отношениях менее 3 лет, важнее любить самим. Однако женщины больше хотят быть любимыми", - отмечают социологи.

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В опросе приняли участие 2,5 тыс. респондентов. Исследование проводили 6-8 февраля 2021-го по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI - телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Определили 5 самых романтических маршрутов для путешествия в День святого Валентина. Любимыми городами украинцев являются Львов, Одесса, Луцк, Черновцы и Тернополь.