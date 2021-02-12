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пятница, 12 февраля 2021 15:01

Лопаты для уборки снега и кастрюли: как не прогадать с подарком на День влюбленных

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Лопаты для уборки снега и кастрюли: как не прогадать с подарком на День влюбленных
Директор Школы леди заверила, что кухня для большинства женщин - повседневная рутина. Фото: предоставлено пресс-служб "Нового канала"

Совсем скоро влюбленные будут отмечать День святого Валентина. Как не прогадать с подарком, спросила Gazeta.ua у Татьяны Мокриди - директора Школы леди реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новий канал". Она является экспертом в деловом и бытовом этикете.

"Героиня Сьюзен Сарандон кричала молодому любовнику в фильме "Белый дворец": "Как ты мог подарить мне пылесос? Это намек на то, что у меня в доме грязно? Дари мне цветы, сладости. Но никогда не дари мне пылесосов". Если не хотите попасть в похожую беду, то не дарите любимым хозяйственные гаджеты: лопаты для уборки снега, кастрюли, сковородки. Мужчинам советую не покупать весы, если не хотите, чтобы подарок разрушил ваши отношения", - рассказала Мокриди.

Директор Школы леди заверила, что кухня для большинства женщин - повседневная рутина.

"Поэтому большинство никакой романтики в новой кастрюле не увидит. Особенно осторожными нужно быть тем, кто только познакомился и еще не изучил все предпочтения своей половинки. У каждого свое понимание проявлений любви: для одних - это объятия и свежесваренный кофе утром, а для других - бриллианты и дорогое авто", - сказала женщина.

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"Но может случиться так, что ваш любимый или любимая грезит о кулинарии, видит во снах какую-то особую сковороду и намекнет вам о своем желании. Тогда подарите уже наконец эту сковородку от всего сердца. Все мы разные. Просто будьте внимательны друг к другу", - добавила Мокриди.

Директор Школы леди Татьяна Мокриди рассказала, какие подарки не стоит вручать. Она подготовила список "неудачных" подарков.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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