Директор Школы леди посоветовала, что не стоит дарить

Первым в ее списке "неудачных" подарков являются животные и птицы. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Директор Школы леди Татьяна Мокриди рассказала, какие подарки не стоит вручать. Она подготовила список "неудачных" подарков.

"Уметь делать подарки - определенный талант. Но иногда люди не хотят тратить на это время и покупают что-то для галочки. Так у каждого из нас собирается "музей хлама". А некоторые дары подбрасывают нам большие проблемы или даже пугают", - отметила директор Школы леди реалити "Від пацанки до панянки", что показывает "Новий канал".

Первым в ее списке "неудачных" подарков являются животные и птицы.

"Ни в коем случае не дарите друзьям живых существ без согласования со всеми членами семьи. Это может повлечь большие проблемы и неприятности", - сказала Мокриди.

Следующим она назвала непонятные вещи из магазина подарков и сувениров.

"Так моему другу на день рождения подарили богиню смерти, что шокировало его как историка", - отметила директор.

Духи и уходовую косметику не стоит дарить. Мокриди заверила, что эти вещи - не тема для экспериментов в подарках. Также лучше согласовывать дату и время спектаклей, если подарком будут билеты в театр, на шоу или концерт. Если не знаете предпочтений того, кому будете вручать презент, то не выбирайте подарочные сертификаты на экстрим.

Дарить алкогольный напиток или деньги можно только в том случае, если знаете вкусы человека и имеете близкие отношения. Также вещи, которые наделены определенным символизмом в ментальности нашего народа, лучше не покупать в подарок.

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"Ножи, ножницы, зеркала, пустые кошельки, вазоны. Суеверный человек может обидеться на подарок, и вы потеряете друга", - добавила Мокриди.

Директор Школы леди Татьяна Мокриди поделилась советами, как нужно сервировать стол. Она считает, что стол - это дипломатия, проявление уважения и любви.