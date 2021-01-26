Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Директор Школы леди рассказала о нюансах столового этикета

Директор Школы леди Татьяна Мокриди поделилась советами, как нужно сервировать стол. Она считает, что стол - это дипломатия, проявление уважения и любви.

"Когда я стала женой посла, то была вынужденная изучить тонкости сервировки стола. Ведь очень часто важные дела дипломаты обсуждают за завтраком, обедом или ужином. Устройство тематических вечеров, дружеские вечеринки, разговоры за бокалом - все это требовало умения составить меню и красиво его представить. В Минске у нас был Международный клуб жен послов и дипломатов. Мы даже издали книгу "Дипломатическая кулинария", в которую вошли лучшие рецепты стран мира. Конечно, дома я сервирую стол значительно проще. Однако всегда придерживаюсь базовых правил этикета", - рассказала директор Школы леди реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новий канал".

Мокриди уверена, что идеальная скатерть должна быть белой. Но выбор цвета зависит и от мероприятия.

"Чаще всего использую белую или цвета Ivory. На Новый год или День Святого Валентина - красную. Скатерть должна быть безупречно чистой и отглаженной. Края опускаются от поверхности стола минимум на 25-30 см, чтобы не мешать гостям. Надо рассчитывать и дистанцию ​​за столом: для каждого гостя примерно 80 см", - отметила она.

Директор также рассказала, где и в каком количестве должны стоять тарелки, бокалы и столовые приборы.

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"В центре ставится подставная тарелка, на случай пролитого супа. У тарелки должно быть не более 3 парных приборов. Ножи и ложки - справа, вилки - слева. Согласно этикету, лезвие ножа развернуто к тарелке, а зубчики вилки направлены вверх. Пользоваться столовыми приборами необходимо от края к центру. Последние от тарелки - нож и вилка для закусок, далее - столовая ложка, потом - нож и вилка для рыбы и нож и вилка для мяса. Пирожковая тарелка расположена слева, ведь мы берем хлеб левой рукой. Бокалы, стаканы и рюмки - направо. Обычно расставляют в порядке убывания, начиная с большей емкости. Чем крепче вино, тем в меньший по объему бокал его наливают. Для повседневной сервировки стола достаточно ножа, вилки и пары ложек - для супа и десерта", - добавила Мокриди.

Сколько бы сил и времени не забирали приготовления к Пасхе, нельзя забывать о декорировании праздничного стола. Он также важен для уютной атмосферы. Не обязательно соблюдать ярких цветов и слепо им следовать. Можно выбрать нежные оттенки или пастельные.