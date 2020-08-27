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четверг, 27 августа 2020 23:46

Какое влияние имеет счастье одного из партнеров в паре на другого

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Какое влияние имеет счастье одного из партнеров в паре на другого
Ученые провели исследование, согласно которому они подчеркивают важную роль социального окружения для здоровья. Фото: pixabay

Счастье партнера имеет большее влияние на продолжительность жизни другого, чем личная радость.

Удовлетворенность жизнью связана с поведением, которое может повлиять на здоровье, диету и физическую активность, а если один партнер находится в депрессии, то депрессия угрожает и второму партнеру, пишет журнал Psychological Science.

Ученые провели исследование, согласно которому они подчеркивают важную роль социального окружения для здоровья. Ученые изучили данные национального репрезентативного опроса 4400 американских пар в возрасте старше 50 лет. В течение следующих восьми лет участники и их жены сообщали об удовлетворенности собственной жизнью и различных факторов, вероятно связанных со смертностью, включая поддержку со стороны партнера и уровень физической активности. Они также самостоятельно оценивали свое здоровье и предоставили информацию о заболевании.

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16% участников в течение этого времени умерли. Они обычно были старше, мужчинами, с низким уровнем образования, менее богатыми, менее физически активными и имели худшее здоровье, чем те, кто был еще жив. Умершие также чаще сообщали о меньшей удовлетворенности отношениями и меньшей удовлетворенности жизнью. Об этом же сообщали обычно и их партнеры. Они также с большей вероятностью умирали в течение восьми лет наблюдения.

Ученые пришли к выводу, что высокая удовлетворенность жизнью у партнера в начале исследования была связана с низким риском смертности участников. В частности, риск смерти участников со счастливым партнером увеличивался медленнее, чем риск смерти участников с несчастным партнером. Связь между удовлетворенностью жизни партнера и риском смерти сохраняется даже после учета основных социально-демографических данных.

О крепких и счастливых отношениях мечтают большинство пар, но в реальности не у всех это получается. Три важные детали, которые помогут создать крепкие отношения рассказал психолог Михаил Лабковский на странице в Instagram. Прежде всего целью отношений должны быть сами отношения. Пара должна создавать их по любви.

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