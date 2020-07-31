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воскресенье, 02 августа 2020 22:46

При каких условиях возможно создать счастливые отношения

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При каких условиях возможно создать счастливые отношения
Прежде всего, целью отношений должны быть сами отношения. Фото: pixabay

О крепких и счастливых отношениях мечтают большинство пар, но в реальности не у всех это получается.

Три важные детали, которые помогут создать крепкие отношения рассказал психолог Михаил Лабковский на странице в Instagram.

Прежде всего целью отношений должны быть сами отношения. Пара должна создавать их по любви. По словам психолога, если с помощью брака или отношений человек хочет решить какую-то проблему, то она только удвоится. Например, когда человек ищет вторую половинку только чтобы убежать от одиночества, то он и в отношениях будет чувствовать себя одиноким.

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"Или если вы пытаетесь с помощью отношений решить финансовые вопросы, к примеру, чтобы было где жить и благодаря кому выплачивать ипотеку. В лучшем случае вы просто обречете себя на брак без любви", - добавляет психолог.

Также отношения счастливы, если в паре построен диалог. Отсутствие возможности быть собой и говорить прямо - это крах для любой семьи. Лабковский говорит, что если по каким-то причинам вы умалчиваете обиды, не говорите свои желания прямо или можете договориться со второй половинкой - это проблема. И для вас это будет бременем, а не отношениями. По словам психолога, в отношениях важно, чтобы обе стороны были нацелены не в соперничество и не на установление своих правил, а на партнерство. ⠀

Также для счастья в паре должны быть нормальные отношения с собой. Психолог уверен, что люди, которые не принимают и не любят себя, не могут принимать и любить других.

"Они могут" сыграть "чувства. Но если для самих себя они какие-то слишком толстые или слишком худые, мало зарабатывают и т.д. - это провал", - говорит Лабковский.

Ведь критическое отношение человека к себе обязательно перенесется на того, кто находится рядом. К примеру, это может проявляться в замечаниях, ревности, контроле, зависти или других неприятных мотивов поведения.

Отношения мужчины и женщини становятся более крепкими и чуткими, когда у них есть общие привычки. Одной из таких является то, что стоит ложиться спать вместе. Паре просто достаточно синхронизироваться в постели, обниматься и говорить перед сном.

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