Как побудить мужчину к женитьбе

 
Ексклюзивы
1/5
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 342
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 504
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 387
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1008
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 1107
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 432
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 873
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1782
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1314
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7948
Фото
Все фото
11
16
4
6
7
Как разбогатеть на разводе: 11 женщин, получивших самые щедрые отступные
Как разбогатеть на разводе: 11 женщин, получивших самые щедрые отступные
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы
Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы
Кардашьян собственноручно набила тату любимому
Кардашьян собственноручно набила тату любимому
Шляпка, перчатки и колготки с лайкрой: Сумская и Борисюк празднуют серебряную свадьбу
Шляпка, перчатки и колготки с лайкрой: Сумская и Борисюк празднуют серебряную свадьбу
Видео
Все видео
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Интервью
1/5
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 387
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1719
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 720
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 387
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 810
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 18:00

Как побудить мужчину к женитьбе

  Комментировать
Как побудить мужчину к женитьбе
Если у мужчины спросить, почему он не женится, то ответ будет правдивой. Фото: pixabay

Если мужчина долго не предлагает жениться, надо решиться поговорить с ним серьезно.

Перед этим следует спросить у самой себя, зачем нужно это замужество, рассказала психолог и коуч Елена Адамова.

Тогда можно и партнера серьезно спросить, почему он не делает предложения. Это поможет разобраться не только в том, насколько его отношение является серьезным, но и понять, зачем отношения нужны обоим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исследование выявило новую причину мужских измен

"Дайте себе честный ответ в вопросе зачем надо замужество: вам нужно кольцо, платье, штамп в паспорте надо удовлетворить родственников, постоянно спрашивают:" Когда? "Советую пойти в салон и сделать свадебную фотосессию. Возможно, вашего мужчину смущает то, что вы хотите слишком пышную свадьбу, а он хочет вложить деньги в более нужные вещи? Мужчины к таким вещам относятся по-другому и не каждый хочет тратить полугодовой доход семьи за один день ", - заявила експерт.

По ее словам, спросив у мужчини, почему он не женится, ответ будет правдив.

"Если он избегает этой правды, спросите себя - действительно ли вы хотите замуж за мужчину, который не готов взять на себя социальную ответственность за вас и публично назвать вас своей женой? Чтобы удачно выйти замуж, нужно прежде всего выйти замуж за себя. Стать той личностью, с которой захочется жениться. И единственной причиной для свадьбы должно быть любовь, а не штамп в паспорте ", - посоветовала Адамова.

Мужчины многое делают для того, чтобы понравиться женщинам. Для этого действительно существует специальный навык. Если у мужчины есть какая-то особенность или увлечение, то это, согласно статистике, делает его более привлекательным для женщин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как побудить мужчину к женитьбе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Расстреляли бывшего военного министра

На воду спустили судно нового типа

Создали самую жестокую террористическую организацию

Как Украина Швецию на Евро победила

Самое читаемое
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 10044
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 7398
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 6669
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 5292
&quot;Зе! Убийца Конституции&quot;: соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
"Зе! Убийца Конституции": соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
5
 Просмотров: 3501
Он + она
Исследование выявило новую причину мужских измен
Исследование выявило новую причину мужских измен Просмотров: 936
Как разбогатеть на разводе: 11 женщин, получивших самые щедрые отступные
Как разбогатеть на разводе: 11 женщин, получивших самые щедрые отступные
11
 Просмотров: 774
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 19746
123 дня вместе: скованные цепью харьковчане расходятся
123 дня вместе: скованные цепью харьковчане расходятся
 Просмотров: 1656
Мужчинам открыли секрет, как понравиться женщине
Мужчинам открыли секрет, как понравиться женщине Просмотров: 954
Больше всего комментируют
46
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
4
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Голосов: 431
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть