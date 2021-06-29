Как побудить мужчину к женитьбе

Если у мужчины спросить, почему он не женится, то ответ будет правдивой. Фото: pixabay

Если мужчина долго не предлагает жениться, надо решиться поговорить с ним серьезно.

Перед этим следует спросить у самой себя, зачем нужно это замужество, рассказала психолог и коуч Елена Адамова.

Тогда можно и партнера серьезно спросить, почему он не делает предложения. Это поможет разобраться не только в том, насколько его отношение является серьезным, но и понять, зачем отношения нужны обоим.

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"Дайте себе честный ответ в вопросе зачем надо замужество: вам нужно кольцо, платье, штамп в паспорте надо удовлетворить родственников, постоянно спрашивают:" Когда? "Советую пойти в салон и сделать свадебную фотосессию. Возможно, вашего мужчину смущает то, что вы хотите слишком пышную свадьбу, а он хочет вложить деньги в более нужные вещи? Мужчины к таким вещам относятся по-другому и не каждый хочет тратить полугодовой доход семьи за один день ", - заявила експерт.

По ее словам, спросив у мужчини, почему он не женится, ответ будет правдив.

"Если он избегает этой правды, спросите себя - действительно ли вы хотите замуж за мужчину, который не готов взять на себя социальную ответственность за вас и публично назвать вас своей женой? Чтобы удачно выйти замуж, нужно прежде всего выйти замуж за себя. Стать той личностью, с которой захочется жениться. И единственной причиной для свадьбы должно быть любовь, а не штамп в паспорте ", - посоветовала Адамова.

Мужчины многое делают для того, чтобы понравиться женщинам. Для этого действительно существует специальный навык. Если у мужчины есть какая-то особенность или увлечение, то это, согласно статистике, делает его более привлекательным для женщин.