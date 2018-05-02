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среда, 02 мая 2018 16:29

Харьковский олигарх устроил пышную свадьбу в Лондоне
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58-летний харьковский олигарх Александр Ярославский устроил пышную свадьбу в Лондоне
Фото: tabloid.pravda.com.ua
58-летний харьковский олигарх Александр Ярославский устроил пышную свадьбу в Лондоне
58-летний харьковский олигарх Александр Ярославский устроил пышную свадьбу в Лондоне
58-летний харьковский олигарх Александр Ярославский устроил пышную свадьбу в Лондоне
58-летний харьковский олигарх Александр Ярославский устроил пышную свадьбу в Лондоне

Харьковский олигарх 58-летний Александр Ярославский устроил пышную свадьбу в Лондоне после 12 лет брака. С бывшей моделью, 30-летней Мариной он воспитывает троих детей.

"Так сложилось, что апрель и май у нас богатый на семейные праздники, вот теперь еще одно можно добавить в копилку. Мы уже 12 лет вместе и воспитываем троих детей, поэтому для нас это ничего не меняет, но, наверное, каждая девушка хочет побывать в роли невесты. Я не исключение. Спасибо моему любимому мужу за то, что мою сказку воплотил в жизнь!" - написала Марина в сети.

Кроме того, что Ярославские остановились в отеле Ritz London, где люкс стоит примерно €2 тыс. за ночь, известно также, что невеста была в платье Elie Saab из весенней коллекции этого года.

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"Многих заинтересовало мое платье. Конечно же, это мой любимый Elie Saab, другого и быть не могло. Я всегда знала, когда придет этот день, я буду только в его платье. Хотя, для полной уверенности я посмотрела еще несколько других брендов, но это ничего не изменило. Так же хочу сказать по поводу банта - это была любовь с первого взгляда. Все, кто меня знает, представляли, что я обязательно добавлю что-то неординарное к своему образу", - отметила Марина.

По рейтингу 2016 года от "Форбс", Александр Ярославский занял 8-е место среди самых богатых людей Украины. Тогда его активы оценили в $ 721 млн.

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