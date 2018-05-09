"Я взял не жену, а колдунью" - Ахматова дважды доводила Гумилева к попыткам самоубийства

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"Из логова змиева, из города Киева, я взял не жену, а колдунью", - написал в одном из своих стихотворений Николай Гумилев после года совместной жизни с Анной Горенко (Ахматовой). Поэты поженились 8 мая 1910 года в Киеве. Венчание состоялось в деревянной Николаевской церкве, где сейчас расположена станция метро "Левобережная".

Этому дню предшествовало три отказа Горенко выйти замуж за Гумилева и две попытки юноши покончить жизнь самоубийством. Предложение руки и сердца девушка приняла только с четвертого раза.

Свадьба прошла скромно и тихо. Николаевская церковь находилась тогда на окраине Киева, а родственники Ахматовой не пришли на венчание. Они считали этот брак обреченным, записала позже мемуаристка Аманда Хейт.

Автор: gumilev.ru Николай Гумилев в Царском селе. 1911 год

Будущие поэты познакомились в Санкт-Петербурге за 7 лет до женитьбы. Николаю тогда было 17, Анне - 14. Оба учились в гимназии. Гумилев увлекался Оскаром Уайльдом, подкрашивал губы, глаза и носил цилиндр. Он сразу влюбился в девушку, написали позже биографы. Анна же тогда была увлечена своим учителем, но знаки внимания от юноши принимала.

После первой неудачной попытки предложения руки и сердца Гумилев уехал учиться в Париж и попытался все забыть. Он получал образование в Сорбонне, путешествовал по Италии и много писал. Отъезд парня разбудил в Анне чувство к нему. Девушка написала, что "ловит звук его шагов" и отправила Николаю грустное письмо с описанием своей тоски и одиночества. Гумилев сразу приехал в Крым, где тогда отдыхала семья Горенко.

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Пара прогуливалась морськомим побережьем, когда юноша признался в любви во второй раз. Это предложение девушка тоже отвергла. Позже объясняла, что на нее повлияло жуткое зрелище - мертвые дельфины, выброшенные волной на берег. Анна считала это недобрым знаком. Молодой поэт впал в депрессию и решил покончить жизнь самоубийством. Он вернулся во Францию ​​и там сделал неудачную попытку утопиться в озере близ города Турвиль-ла-Ривьер.

Автор: Российский государственный архив литературы и искусства Анна Ахматова на балконе у художников Дмитрия Кардовского и Ольги Делла-Вос-Кардовской. Царское Село, 1915 год

В третий раз Анна отказала юноше, когда он написал письмо с предложением. После того Гумилев сделал повторную попытку самоубийства - выпил большую дозу снотворного в Булонском лесу. Его спас лесник. Чтобы пережить душевную травму, молодой поэт едет в Африку.

Хуже не бывает. Хочу смерти. Если бы я умела плакать

Гумилев вернулся в Российскую империю в 1908 году. Он невольно встречается с Анной в литературных кругах. Осенью 1909-го в Киеве, после выступления в Малом театре, они прогуливались по улицам города. Чтобы согреться, зашли в отель "Европейский", который находился на месте нынешнего "Украинского дома". Здесь за кофе Николай Гумилев в третий раз посватался к Анне Ахматовой - и она согласилась.

"Хуже не бывает. Хочу смерти. Если бы я умела плакать", - написала 20-летняя Анна подруге Валерии Срезневской за два месяца до бракосочетания.

Автор: художник Владимир Сысков Брак двух поэтов длился 8 лет и не был счастливым

"Приехала Аня. И сразу пришла ко мне. Как-то мельком сказала о своем браке, и мне показалось, что в ней ничего не изменилось, у нее не было совсем желания, как это часто бывает у молодых, поговорить о своей судьбе. Вроде это событие не может иметь значения ни для нее, ни для меня ", - рассказывала Срезневская о событиях за несколько месяцев до свадьбы.

Мы молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга

Пара обвенчалась 25 апреля 1910-го по старому стилю. Брак двух поэтов длился 8 лет и не был счастливым. Гумилев много путешествовал и изменял жене. Не улучшило семейных отношений и рождения сына Льва, будущего ученого.

"Анна Андреевна проснулась очень рано, почувствовала толчки. С вокзала в роддом шли пешком, потому что Николай Степанович так растерялся, что забыл, что можно взять извозчика или сесть в трамвай. В 10:00 утра были уже в роддоме на Васильевском острове. А вечером Н. С. пропал. Пропал на всю ночь. На следующий день все приходят к А. А. с поздравлениями. А. А. узнает, что Н. С. дома не ночевал. Затем, наконец, приходит и Н. С. с "лжесвидетелем". Поздравляет. Очень смущен", - записал биограф семьи Павел Лукницький.

Автор: Википедия Анна Ахматова и Николай Гумилев с сыном Львом. 1915 год

"Вскоре после рождения Левы мы молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга", - вспоминала Ахматова.

Когда началась Первая мировая война, Гумилев отправился на фронт. Начало войны сблизило супругов. Николай Степанович писал из армии: "И я начинаю чувствовать, что я подходящий человек для женщины, которая "собирала французские пули, как мы собирали грибы и чернику".

Автор: gumilev.ru Николай Гумилев в форме Уланского полка. 1914 год

Между тем у Ахматовой возникают романы один за другим. В марте 1915-го она знакомится с художником Борисом Анрепом, которому посвящает более 40 стихотворений.

Супруги официально развелись 5 августа 1918-го. Через некоторое время Гумилев снова женился, а Ахматова еще несколько раз была замужем. Но когда ее первого мужа в 1921 году расстреляли большевики, она хранила его рукописи, выдавала сборники стихов и сотрудничала с биографами. Поэтесса называла себя вдовой Гумилева и до конца жизни посвящала ему свои строки.

Николай Гумилёв был арестован в ночь с 3 на 4 августа 1921-го, а через три недели – расстрелян. От второй жены Анны Энгельгардт у него осталась дочь Елена, от возлюбленной Ольги Высотской - сын Орест. В 1918 году Анна Ахматова вышла замуж за учёного-ассириолога и поэта Владимира Шилейко. Они расстались через три года. В 1922-ом Ахматова стала женой, без официальной регистрации брака, искусствоведа Николая Пунина. При разводе 1926 года впервые официально получила фамилию Ахматова (ранее по документам носила фамилии своих мужей). Умерла в 1966 году а санатории Домодедово (Подмосковье).