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7 типов мужчин, с которыми лучше не связываться

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7 типов мужчин, с которыми лучше не связываться
Не стоит выбирать мужчин, которые уделяют слишком много чаму друзьям. Фото: Znaj.ua

Женщинам не стоит выбирать мужчин, у которых навязчивая мать, сильно любят себя или слишком много думают. Такие отношения вряд ли продолжаться долго.

7 типов мужчин, с которыми не стоит сочетать жизни, выделили kontrakty.ua.

1. Мамин сын

Матери избранника обычно активно себя проявляют, когда отношения пары начинают глибшаты. Матерям кажется, что девушка отбирает у нее сына. Поэтому пытается влиять на все решения в паре. Избранник с такой матерью не подойдет девушке, которая не привыкла жить "втроем".

2. Тихоня

Такой тип мужчины в моменты принятия ответственных решений все время будет оглядываться на друзей, коллег, родителей или даже вас, боясь действовать самостоятельно.

3. Красавчик

Мужчина будет любить себя больше, чем вас. Внешность для него - главное. Больше всего ему подойдет девушке такой же по характеру.

4. Бабник

Это прекрасный собеседник, компаньон и любовник, но никак не человек. Он "коллекционирует" одну женщину за другой и испытывает удовольствие от самого факта, а не от крепких долгосрочных чувств.

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5. Мыслитель

Это слишком задумчивый мужчина. Способен почти полжизни решать и думать, насколько вы ему подходите как спутницы жизни. Если у вас есть в запасе так много времени, то, конечно, можете дать ему шанс. Но, готовьтесь к тому, что можете остаться без обручального кольца.

6. Друг

Человек всю жизнь может по первому зову бежать к друзьям, решать их проблемы. Но семейные.

7. Звезда

У него публичную жизнь, концерты, гастроли, много поклонниц, которые готовы на все ради своего кумира. Также известны мужчины часто подвержены стрессам, алкоголя, наркотиков, беспорядочного сексуальной жизни.

Люди не могут начать новые отношения, потому что не вышли из прошлых. Михаил Лабковский советует научиться отпускать прошлое любви.

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