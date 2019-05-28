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Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
01 июня 2019
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З головою і без
25 травня міський голова Києва Віталій Кличко відкрив велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий". Через день скляна ...
суббота, 01 июня 2019 09:00
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
журналист

З головою і без

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25 травня міський голова Києва Віталій Кличко відкрив велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий". Через день скляна підлога конструкції тріскає. Через надто активне стрибання групи невідомих, за однією версією. За іншою – хтось стріляв у міст із травматичної зброї.

– А якби тріснув під Кличком? Отак раз і всьо – столиця без голови, – іронізує сусід Міша.

Доки стоїмо біля під'їзду, з будинку виходить 62-річна баба Маня.

– Шо, міст обсуждаєте? На чорта він треба? Гарячої води нема, лампочки повикручували, вікна повибивали. У під'їзді грязно, смердить бомжами і псами. Ще й Валя вмерла.

Цікавлюся, хто така Валя.

– Та ж прибиральниця. Мила підлогу і змітала павуків двічі на тиждень. А тепер за такі гроші ніхто робити не хоче. Он молоденькі сусідки в себе біля дверей приберуть, килимочок витріпають. І вся робота за день. На мости дивляться або до вечора крутять серіали.

Увечері переглядаю Facebook – там обговорюють новий міст. Стрічка новин видає знімки Світлани. Числиться у списку друзів, але я її не пригадую.

"Погуляли з дітьми біля "мосту Кличка". Цікавий дизайн, класний краєвид. Нафотографувалися на місяць уперед".

У коментарях перший же допис – про тріщину. "С детьми? Я даже собаку туда не пустила. Говорят, что дизайн моста украли у швейцарцев", – пише Інна, брюнетка років 40.

"Тріснуло – так поміняють. А ти бачила, який там поставили фонтан?" – відповідає авторка допису.

"Ох, Света. Легко жить без головы и критического мышления", – додає Інна.

Переглядаю профілі обох жінок. Світлана працює в державній адміністрації одного з районів Києва. Інна звільнилася звідти місяць тому

Автор: Володимир ГРИСЮК
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