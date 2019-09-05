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Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 сентября 2019
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Дурних немає
– За Порошенка і його партію більше ніколи не проголосую. Молодих хлопців через день ховають. Воюють уже довше, ніж у Другій світовій. А ...
суббота, 07 сентября 2019 15:55
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
журналист

Дурних немає

1 Комментировать

– За Порошенка і його партію більше ніколи не проголосую. Молодих хлопців через день ховають. Воюють уже довше, ніж у Другій світовій. А він усе по Мальдівах, – переходить на крик дід Семен.

На початку війни його старшого сина вбили на Донбасі. Жінка померла від серцевого нападу за рік. Господарство продав, бо самому тяжко. Живе з котом Мурчиком за 10 кілометрів від Луцька.

– То ви на вибори не ходили? За парламентом більше не стежите? – раніше він цілими днями дивився канал "Рада". Звук голосування було чути ще на підході до його будинку.

Дід Семен поправляє кепку і закурює.

– Чого ж не голосував, – хитро посміхається. – Голосував. За Зеленського. Терпіти не міг того курдупля, але хотів дати підсрачника Порошенку.

Розпитую, чи не шкодує.

– Клоун, він і в Африці клоун. Нема виховання, культури. Син каже, що всі вони там гопники. Я не знаю, що то таке. Але згоден.

– А де ж ваш Саша? Щось його не видно, – питаю.

– У Німеччину поїхав по безвізу! – сміється. – Ось принесли були повістку з військкомату. А я й кажу: "Не вдома він". Дурних більше немає

Автор: Володимир ГРИСЮК
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