Дурних немає

– За Порошенка і його партію більше ніколи не проголосую. Молодих хлопців через день ховають. Воюють уже довше, ніж у Другій світовій. А він усе по Мальдівах, – переходить на крик дід Семен.

На початку війни його старшого сина вбили на Донбасі. Жінка померла від серцевого нападу за рік. Господарство продав, бо самому тяжко. Живе з котом Мурчиком за 10 кілометрів від Луцька.

– То ви на вибори не ходили? За парламентом більше не стежите? – раніше він цілими днями дивився канал "Рада". Звук голосування було чути ще на підході до його будинку.

Дід Семен поправляє кепку і закурює.

– Чого ж не голосував, – хитро посміхається. – Голосував. За Зеленського. Терпіти не міг того курдупля, але хотів дати підсрачника Порошенку.

Розпитую, чи не шкодує.

– Клоун, він і в Африці клоун. Нема виховання, культури. Син каже, що всі вони там гопники. Я не знаю, що то таке. Але згоден.

– А де ж ваш Саша? Щось його не видно, – питаю.

– У Німеччину поїхав по безвізу! – сміється. – Ось принесли були повістку з військкомату. А я й кажу: "Не вдома він". Дурних більше немає