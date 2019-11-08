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Для людей
"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, ...
суббота, 09 ноября 2019 17:10
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
журналист

Для людей

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"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, – пише у Facebook знайомий мандрівник Сергій. Він кілька років тому був у Стокгольмі. Консультуюся з ним перед поїздкою до цієї скандинавської країни. – Там усі законослухняні, насамперед цінують чіткість", – пише наостанок із трьома знаками оклику.

У шведському аеропорту пасажири рейсу з Борисполя розділяються на дві черги до паспортного контролю. П'ятеро стоять перед стійкою для громадян ЄС, решта товчуться біля другої, де перевіряють власників інших паспортів. Перша черга швидко закінчується. Працівниця аеропорту виходить зі свого місця за склом і гукає, чи є ще хтось із паспортами Євросоюзу. Таких не знаходиться. Тоді вона відкриває перегородку й запрошує підходити нас.

"Бач, – пишу Сергію в месенд­жер, – не все так однозначно". Той відповідає, що мені просто пощастило.

За кілька хвилин сідаю в автобус з аеропорту до Стокгольма. Годинник показує, що вирушити мали 10 хв. тому. Питаю водія, в чому справа. "Почекаємо ще пасажирів, бо в такій порі важко буде всім дістатися міста, – відповідає англійською. – Наступний автобус – останній, у нього всі не помістяться".

"Шведи уже не ті. Розпустилися, – іронізує Сергій. Присилає мені фото вечірнього Києва: два тролейбуси з однаковим маршрутом їдуть один за одним. – Запитав у водія, чому так. Каже, такий у нього розклад, – присилає смайл. – Слів немає. Все для людей"

Автор: Володимир ГРИСЮК
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