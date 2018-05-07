— Ой, бабушка, да він тут вам такого понаписував! Оце на "А" — навіщо вам? Да вас від нього нести буде, як від зеленого гороху. А ви вже не дєвочка бігати. Оце вичьоркуйте, нате! — дівчина за аптечною касою подає підсліпуватій старенькій олівця, аби та викреслила ще одну позицію у списку ліків для ­покупки.

— Замість імуналу купіть настоянку ехінацеї в аптеці навпроти. Там на 3 гривні дешевше.

Старенька виходить з аптеки, тулячи список до грудей.

— 220 гривень дівчина мені зекономила! — киває на касу, усміхається.

— У мене для вас хороші новості! — тим часом черга до каси потроху рухається. Нарешті можу розгледіти веснянкувате обличчя продавщиці у зеленому халатику. Попереду — батько із донькою. Так само пильно вдивляються у списки.

— Печінкова та ниркова недостатність є? Із серцем як? У порядку? Бо то, шо ви не вагітні, я бачу, — пирскає дівчина. — Замість но-шпи беріть дротаверин, та сама діюча речовина. А економія величезна. Дєвочка, тобі скільки рочків? П'ять? Якщо для дєвочки, то 0,02 грама вполнє хватає.

Нарешті моя черга. У моєму списку одна позиція, гастроентеролог виписав профілактичний засіб для доньки.

— Хм, дєвушка, а ви знаєте, що ваше лікарство вже 260 стоїть? А в листопаді 2016-го віддали б лише сотню? — продавщиця вглядається у касовий монітор. — Но ви не розстроюйтеся, дєвушка. Його все одно ніколи не буває.

Виходжу геть, і чую, як якийсь дідусь просить книгу відгуків — "написати, як ви нам помагаєте".

— Нєт уж, не треба! — відмахується дівчина. — Знов із роботи виженуть.