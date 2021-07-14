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четверг, 15 июля 2021 07:30

"Таких вкусных пирожков с детства не ела"

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Выпечку посыпают кунжутом

- В разгаре малиновый сезон - самое время готовить сладкую выпечку. Ибо ничто так не поднимает настроение, как аромат домашних пирожков с этими розовыми ягодами, - рассказывает 50-летняя Ольга Куликова из Киева.

- Нашла новый рецепт. Таких вкусных пирожков с детства не ела. Для опары нагреваю 300 миллилитров молока до 30 градусов. Развожу в нем 25 граммов свежих дрожжей "Духмяна Хата". Они помогут быстро поднять тесто и сделать выпечку рыхлой. При этом не дают специфического дрожжевого вкуса. Всыпаю чайную ложку сахара и 60 граммов просеянной муки и размешиваю. Настаиваю 40 минут в теплом месте.

Опару настаивают 40 минут

В опару вбиваю яйцо, добавляю щепотку соли и 30 граммов сахара, перемешиваю. Добавляю 500 граммов просеянной муки и 50 граммов растопленного масла. Замешиваю тесто. Накрываю полотенцем и ставлю в теплое место на час, чтобы подошло. Если вываливается из миски - слегка обминаю руками.

Для начинки смешиваю 500 граммов малины и 150 граммов сахара. Если ягоды замороженные, добавляю чайную ложку крахмала. Благодаря этому начинка не потечет. Отщипываю кусок теста, формирую круг и на него - начинку. Залепляю пирожок и выкладываю на противень, застеленный пергаментом. То же делаю с остальным тестом. Пирожки оставляю на 20 минут, чтобы подошли. Смазываю яйцом и посыпаю кунжутом. Выпекаю при температуре 180 градусов 25-30 минут.

 

Вкусные также жареные пирожки с малиной. На их приготовление тратится гораздо меньше времени.

Нагреваю 250 миллилитров воды до 35 градусов. Если она будет холодная или горячая, тесто не удастся. Всыпаю чайную ложку сахара и добавляю 25 граммов прессованных дрожжей "Духмяна Хата". Беру именно их, потому что никогда не подводят. Всыпаю стакан просеянной муки и настаиваю опару 40 минут. Тогда добавляю чайную ложку соли, пол - сахара и стакан муки и замешиваю тесто. Чтобы было эластичное и не прилипало к рукам, вливаю две столовые ложки масла. Для начинки смешиваю 400 граммов малины и 100 граммов сахара. Отщипываю кусок теста и формирую пирожки. Жарю на разогретом масле 15 минут на среднем огне. Выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

2 метра в длину и 20 см в ширину такого размера был самый большой в Украине малиновый пирог. Его приготовили в селе Костивка Брусиловского района Житомирской области в прошлом году. Десерты с этой начинкой стали так популярны, что в их честь в 2015-м придумали отдельный праздник - день пирожков с малиновым вареньем. Его отмечают 19 июля.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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Дата
15
июля

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