Маковый пирог дополняют персиками

- На Маковея надоело печь штрудли, а пирожки не хотела, потому что дети выковыряют начинку. Теперь делаю маково-творожный десерт. Добавляю еще и персики, - говорит 42-летняя Надежда Вархуляк из Черкасс.

- Пять белков, щепотку соли и 100 граммов сахара взбиваю миксером до устойчивой пены. Столько же желтков смешиваю со 100 граммами сахара и чайной ложкой ванильного. Взбиваю до светлого цвета. Вливаю стакан сметаны и 100 миллилитров масла, перемешиваю миксером. Добавляю взбитые белки, по 150 граммов муки и мака, чайную ложку разрыхлителя теста и перемешиваю.

Творожная начинка должна быть густая, но нежная. Поэтому делаю ее на крахмале и пудинге. Смешиваю 500 граммов творога, 100 граммов сахара, два яйца, 20 граммов крахмала и 40 граммов ванильного пудинга. Для аромата бросаю чайную ложку лимонной цедры. Взбиваю блендером до кремового состояния и перекладываю в кондитерский мешок. Форму застилаю бумагой и выливаю тесто. Поверх выжимаю творожную начинку полосами, образуя ромбы. Выкладываю три персика, нарезанных кубиками. Выпекаю при температуре 180 градусов 25-30 минут.