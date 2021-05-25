Вертикали, брюки-клеш и правильная сумка: как выглядеть визуально выше

Женщина любого роста выглядит прекрасно. Не обязательно обладательнице роста 160 см мечтать быть выше. Так же как и высоким девушкам не нужно комплексовать из-за своего роста. Но нередко бывает, что по каким-то причинам девушке низкого роста хочется выглядеть визуально выше.

Gazeta.ua расскажет, как это сделать.

Монохром

Автор: Mikhail Nilov. Рexels Монохромные наряды не только стройнят и удлиняют рост, но и очень дорого смотрятся

Это, пожалуй, самый простой вариант для тех, кто хочет казаться выше. Образ в одной цветовой гамме сделает силуэт не только длиннее, но и стройнее. Просто подбирайте элементы гардероба таким образом, чтобы их цвет совпадал. Если оттенки верха и низа немного разные, то у лица всегда подбирайте более светлый оттенок. Для еще большего эффекта удлинения подбирайте обувь под общую цветовую палитру.

Высокая посадка

Автор: Everton Nobrega. Рexels Высокая талия никогда не уйдет из моды

Как бы мода на низкую посадку не пыталась вернуться, но даже длинноногим женщинам джинсы, юбки или брюки такого фасона визуально уменьшат рост и укоротят длину ног. Поэтому лучше выбирать именно высокую посадку для любой модели.

Брюки-клеш

Автор: Joshua Mcknight. Рexels Джинсы-клеш всегда будут идеальным вариантом для девушек с любым ростом

Если высокую посадку в брюках совместить с длиной до пола, мы получим супер-удлиненный силуэт. А через клеш наши ноги станут визуально еще длиннее за счет расширенного силуэта брюк снизу. Конечно, данную ​​модель лучше сочетать с каблуками. Такой образ будет проще реализовать при условии, если чаще всего вы передвигаетесь по городу на машине, а не общественным транспортом. Если ритм жизни позволяет, обязательно воспользуйтесь таким методом.

Телесная обувь

Автор: Maksim Goncharenok. Рexels Телесная обувь подходит под любой образ

Туфли, босоножки, ботинки телесного цвета визуально делают ноги длиннее. А если совместить такую ​​обувь с телесными колготками, то силуэт вытянется еще больше. Советуем также отдавать предпочтение туфлям с острым носом, а не с квадратным или круглым мысом.

Вертикали

Автор: Kevin Kabore. Рexels Вертикальный принт визуально стройнит и удлиняет рост

Молнии, пуговицы, принт на одежде в виде вертикальных полос, расстегнутый верхний слой одежды (блейзер, пальто, тренч) - все это визуально делает силуэт более длинным и стройным. Сюда же можно добавить и длинные ремни, шарфы, конец которых свисает и образует ту же вертикаль.

V-образный вырез

Автор: Maksim Goncharenok. Рexels V-образный вырез всегда будет смотреться очень женственно и утонченно

V-образный вырез также является одним из приемов, которые делают рост визуально длиннее. Как и любая деталь образа, является вертикальной. Уже не говоря о том, что это выглядит очень женственно и изящно.

Сохраняем пропорции

Автор: Liza Summer. Рexels Выбирая верх своего образа, обращайте внимание на фасоны, которые не будут укорачивать ваш рост

Если вы хотите надеть удлиненное худи, блейзер или свитер, необходимо помнить, что такие вещи визуально укорачивают рост. Но не спешите выбрасывать такие вещи - достаточно совместить их с обувью на каблуке или платформе для того, чтобы сохранить правильные пропорции.

Никакого объема сверху

Автор: jasmin chew. Рexels Подбирайте аксессуары среднего размера, чтобы выгодно подчеркнуть свои достоинства

Когда мы говорим об объеме сверху, то дело о различных больших головных уборах, таких как шляпа с большими полями, или широкие плечи в жакете. Таких вещей следует избегать, так как визуально они приземляют и делают силуэт еще короче, чем он есть на самом деле. Отдавайте предпочтение маленьким или среднего размера аксессуарам и обычному крою верхней одежды.

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Размер сумки имеет значение

Автор: Tim Douglas. Рexels Сумок много не бывает, не так ли?

Мировые стилисты рекомендуют подбирать сумки, ориентируясь на наши параметры и рост. Что это значит? Девушка невысокого роста покажется еще ниже, если держит в руках массивную большую сумку. А женщина с параметрами плюс-сайз может визуально увеличить свои параметры, если под свой образ выберет сумку миниатюрного размера. Поэтому помним, что размер сумки лучше подбирать похожим на наши особенности фигуры.

Чтобы улучшить стиль, следует применять в образах модные хитрости. Это может быть закатывания рукавов с помощью резинки, использование свитера вместо шарфа и другие, рассказала стилист Екатерина Полякова.