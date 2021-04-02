Украшения из жемчуга и яркие носки: какими модными аксессуарами дополнить наряд

Сделать яркий акцент могут аксессуары. Украшения из жемчуга и бисера, массивные цепи и акцентные сумки дополнят трендовый образ.

Одним из женственных трендов являются украшения из жемчуга, которые сделают образ нежным и романтичным. Они идеально дополнят легкие платья или юбки, пишет ELLE.

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Тонкий ремень возвращается в моду. С помощью металлических или кожаных ремней можно подчеркнуть талию в объемном наряде. Также этот аксессуар будет выглядеть стильно на брючных костюмах. Яркие носки или гольфы сделают образ более интересным. Можно надевать под джинсы, брюки, юбки или шорты.

Будут актуальными и цветные наивные украшения. Ожерелье из бисера станет ярким акцентом и придаст образу легкости. Лучше надевать с элементами гардероба в стиле casual. Массивные цепи стали трендом еще в прошлом году. Этот аксессуар удачно будет смотреться в монохромных образах.

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Трендовые головные уборы - панамки, бейсболки и береты - сделают образ целостным. Базовые или яркие нейлоновые сумки стали модным аксессуаром. Эта модель будет уместна в любую погоду и под любой образ.

Каждый сезон в тренде появляются определенные стили в образах, которые предлагают стилисты и дизайнеры. Из-за всемирной пандемии одним из популярных стал пижамный стиль. В тренде остается спорт-шик. Модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли часто одевается в этом стиле.