Дачный и пижамный: какие стили будут актуальными в этом году

Каждый сезон в тренде появляются определенные стили в образах, которые предлагают стилисты и дизайнеры. Через всемирную пандемию одним из популярных стал пижамный стиль.

В тренде остается спорт-шик. Модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли часто одевается в этом стиле. Модницы надевают деловые пиджаки со спортивными штанами, а леггинсы с туфлями на шпильках. Об этом пишет ELLE.

Фото: instagram.com/haileybieber

Поклонницей минимализма является модель Роузи Хантингтон-Уайтли. Те, кто выбирает этот стиль, имеют в гардеробе пастельные оттенки, вещи свободного кроя и минималистичные аксессуары. Фэшн-блогеры предпочитают костюмы, а вместо вечернего макияжа - делают легкий макияж со стрелками.

Пижамный и дачный стили во время карантина стали гораздо популярнее. Многие бренды представили коллекции домашней и комфортной одежды. Сторонники дачного стиля надевают ветровки, парки, резиновые сапоги и кашемировые свитера.

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Модницы, которым нравится стиль balletcore, выбирают одежду для занятий балетом: трикотажные топы, платья или юбки из тюля и обувь, похоже на чешки.

Некоторые фасоны платьев устарели и их одевать уже не стоит. Для более модного и современного вида их надо выбрасывать. Стилист Екатерина Полякова убеждена, что платье спасти и трансформировать довольно трудно.