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среда, 31 марта 2021 14:05

Антитрендови платья сезона: что надо немедленно выбросить из гардероба

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Антитрендови платья сезона: что надо немедленно выбросить из гардероба
Платья с дешевыми принтами вышли из моды тоже. Фото: pixabay

Некоторые фасоны платьев устарели и их одевать уже не стоит.

Для более модного и современного вида их надо выбрасывать, рассказала стилист Екатерина Полякова на странице в Instagram.

Она убеждена, что платье спасти и трансформировать довольно трудно.

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Одной из устаревших моделей, по словам експерта, есть платье с шаткого обтягивающего трикотажа. Она показывает все недостатки фигуры и кожи. Чтобы такого не случалось, надо выбирать плотный трикотаж.

Платья с дешевыми принтами вышли из моды тоже. Его можно заметить благодаря крою. Выбрать принт можно по собственным предпочтениям и ощущениями.

Искусственная замша на платье считается тем трендом, который уже неактуален. Из-за этого материал одежди дешевый на вид. Можно выбрать экокожу, которая давно в моде.

Любимого многими гипюра также уменьшилось. Вместо него рекомендуют выбрать современное кружево.

Мешковатые платья с бантом также неактуальны.

Трендовые платья 2021 года поражают разнообразием. Романтические и сексуальные, длина макси и мини, кокетливые - дизайнеры продумали образы для каждой. Платье с открытой спиной будет актуальной в этом модном сезоне. Также в тренде прозрачное платье длины макси.

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