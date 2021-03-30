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вторник, 30 марта 2021 13:10

С открытой спиной и вырезами: трендовые платья 2021-го
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Трендовые платья 2021 года поражают разнообразием. Романтические и сексуальные, длина макси и мини, кокетливые - дизайнеры продумали образы для каждой.

Платье с открытой спиной будет актуальной в этом модном сезоне. Также в тренде прозрачное платье длины макси. Можно воспроизвести пляжный образ 1970-х и надеть эту модель поверх бикини. Или комбинировать с пиджаком, пишет Cosmopolitan.

Дизайнеры украсили платья вырезами на талии, руках и бедрах. Мини-платья возвращаются в тренды: в 2000-х короткие юбки надевала почти каждая модница.

Платье с открытой спиной будет актуальной в этом модном сезоне
Фото: instagram.com/camillecharriere
Также в тренде будет прозрачное платье длины макси
Дизайнеры украсили платья вырезами на талии, руках и бедрах
Мини-платья возвращаются в тренды
Платье-рубашка остается актуальной

Платье-рубашка все так же актуально. В этом году на подиумах появились варианты размера oversize, модели с оборками, джинсовые и в стиле ретро 1940-х. Тех, кто любит экспериментировать, стилисты предлагают обратить внимание на модели в стиле сафари и милитари.

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Минималистичные платья можно надевать как в офис, так и на прогулку. Стоит добавить яркие аксессуары. Одним из самых сексуальных платьев в этом году считается платье с тонкими бретельками.

Прошлый год показал, что прежде всего стоит ценить природу, людей вокруг и себя. Поэтому и в моде в этом сезоне будут не роскошные образы, а удобные и более экологичные. Дизайнеры отмечают, что важны индивидуализм и полная свобода самовыражения. Однако модные критики назвали и антитренды 2021-го, от которых необходимо избавиться.

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