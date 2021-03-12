Уже не в тренде: что не стоит носить в новом сезоне

Прошлый год показал, что прежде всего стоит ценить природу, людей вокруг и себя. Поэтому и в моде в этом сезоне будут не роскошные образы, а удобные и более экологичны. Дизайнеры отмечают, что важен индивидуализм и полная свободе самовыражения. Однако модные критики назвали и антитренды 2021, от которых необходимо избавиться, пишет Elle.
Жемчужные шпильки и заколки в стиле принцесс были любимым аксессуаром для волос в течение нескольких сезонов. Но сейчас они уже приелись. В моду возвращаются вещи с 1990-х и 2000-х - крабики, гребни, шпильки с кнопками, шпильки со словами и бархатные резинки. Актуальной становится косынка для волос, которую используют вместо ободка, связывают вроде банданы или небрежно собирают волосы в качестве резинки.
Пополняют список антитрендив приталенные жакеты. 2021 ориентируется на комфорт и максимальную свободу движений, поэтому приталенные силуэты постепенно уходят в прошлое. Сейчас лидирующие позиции получают свободный крой и гиперобьемные вещи. Стоит выбирать модные жакеты oversize, которые успели стать незаменимым элементом гардероба современной женщины.
Джинсы скинни, которые и так достаточно долго оставались в моде, уходят в прошлое. Без сомнений избавляйтесь этих тесных вещей и обращайте внимание на трендовые модели - кожаные бананы, элегантные палаццо, укороченные модели клеш с 70-х и гламурные брюки из блестящих тканей. А в ярких моделях свободного кроя будете выглядеть стильно.
Ugly shoes, или так называемые "уродливые" кроссовки долгое время были фаворитами поклонниц бунтарского спортивного шика. И все же не стоит впадать в крайности. Теперь следует подыскать более изящную и не менее удобную альтернативу. Отдавайте предпочтение беспроигрышным белым кроссовкам на высокой подошве, которые подойдут практически к любому образу.
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Натуральный мех также становится одним из антитрендив сезона. Последний год заставил нас с большей заботой относится к миру вокруг нас. Тем более, зачем наносить вред живым существам, если сейчас представлено огромное разнообразие роскошных изделий из не менее эффектного, но экологического искусственного меха.
Кардиганы являются обязательной составляющей женского гардероба. Но, если раньше все предпочитали расстегнутые легкие модели в пол или длины миди, то сейчас на пике популярности укороченные кардиганы на пуговицах или модели грубой вязки. Тепер носят как альтернативу свитеров и пуловеров, заправляя в джинсы или брюки. Чтобы идти в ногу с модой, выбирайте модели с V-образным вырезом, трендовыми объемными рукавами и свободным кроем.
Платье-свитер было популярным достаточно длительное время. Однако короткие платья-свитера грубой вязки, особенно с капюшоном, отправляются в список антитренд. Альтернативной заменой станут уютные платья oversize трендовой макси-длины, которые выглядят более стильно.
В новом модном сезоне джинсы-клеш становятся все более актуальными. Такие брюки визуально удлиняют ноги, и благодаря им можно создать романтический или офисный образ. Выбирать новые джинсы-клеш можно не только синего цвета, но и яркие розовые, зеленые и оранжевые штаны. Именно эти цвета считаются самыми модными в этом году.
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