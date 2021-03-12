Уже не в тренде: что не стоит носить в новом сезоне

Прошлый год показал, что прежде всего стоит ценить природу, людей вокруг и себя. Поэтому и в моде в этом сезоне будут не роскошные образы, а удобные и более экологичны. Дизайнеры отмечают, что важен индивидуализм и полная свободе самовыражения. Однако модные критики назвали и антитренды 2021, от которых необходимо избавиться, пишет Elle.

Жемчужные шпильки и заколки в стиле принцесс были любимым аксессуаром для волос в течение нескольких сезонов. Но сейчас они уже приелись. В моду возвращаются вещи с 1990-х и 2000-х - крабики, гребни, шпильки с кнопками, шпильки со словами и бархатные резинки. Актуальной становится косынка для волос, которую используют вместо ободка, связывают вроде банданы или небрежно собирают волосы в качестве резинки.

Автор: pixabay.com Жемчужные шпильки и заколки не актуальны в этом сезоне

Пополняют список антитрендив приталенные жакеты. 2021 ориентируется на комфорт и максимальную свободу движений, поэтому приталенные силуэты постепенно уходят в прошлое. Сейчас лидирующие позиции получают свободный крой и гиперобьемные вещи. Стоит выбирать модные жакеты oversize, которые успели стать незаменимым элементом гардероба современной женщины.

Джинсы скинни, которые и так достаточно долго оставались в моде, уходят в прошлое. Без сомнений избавляйтесь этих тесных вещей и обращайте внимание на трендовые модели - кожаные бананы, элегантные палаццо, укороченные модели клеш с 70-х и гламурные брюки из блестящих тканей. А в ярких моделях свободного кроя будете выглядеть стильно.

Автор: pixabay.com Джинсы скинни уходят в прошлое

Ugly shoes, или так называемые "уродливые" кроссовки долгое время были фаворитами поклонниц бунтарского спортивного шика. И все же не стоит впадать в крайности. Теперь следует подыскать более изящную и не менее удобную альтернативу. Отдавайте предпочтение беспроигрышным белым кроссовкам на высокой подошве, которые подойдут практически к любому образу.

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Натуральный мех также становится одним из антитрендив сезона. Последний год заставил нас с большей заботой относится к миру вокруг нас. Тем более, зачем наносить вред живым существам, если сейчас представлено огромное разнообразие роскошных изделий из не менее эффектного, но экологического искусственного меха.

Автор: pixabay.com Натуральный мех также становится одним из антитрендив сезона

Кардиганы являются обязательной составляющей женского гардероба. Но, если раньше все предпочитали расстегнутые легкие модели в пол или длины миди, то сейчас на пике популярности укороченные кардиганы на пуговицах или модели грубой вязки. Тепер носят как альтернативу свитеров и пуловеров, заправляя в джинсы или брюки. Чтобы идти в ногу с модой, выбирайте модели с V-образным вырезом, трендовыми объемными рукавами и свободным кроем.

Платье-свитер было популярным достаточно длительное время. Однако короткие платья-свитера грубой вязки, особенно с капюшоном, отправляются в список антитренд. Альтернативной заменой станут уютные платья oversize трендовой макси-длины, которые выглядят более стильно.

В новом модном сезоне джинсы-клеш становятся все более актуальными. Такие брюки визуально удлиняют ноги, и благодаря им можно создать романтический или офисный образ. Выбирать новые джинсы-клеш можно не только синего цвета, но и яркие розовые, зеленые и оранжевые штаны. Именно эти цвета считаются самыми модными в этом году.