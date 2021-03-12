Уже не в тренде: что не стоит носить в новом сезоне

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 396
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 8973
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 225
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 288
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1908
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 999
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1638
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1584
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 720
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2610
Фото
Все фото
7
12
7
7
4
Кожаные и спортивные штаны вместо джинсов: трендовые новинки 2021-го
Кожаные и спортивные штаны вместо джинсов: трендовые новинки 2021-го
С чем носить джинсы-клеш и кому они подходят
С чем носить джинсы-клеш и кому они подходят
Челка-&quot;занавеска&quot; и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
С цепями и перьями: назвали трендовые сумки в 2021 году
С цепями и перьями: назвали трендовые сумки в 2021 году
Оригинальность, минимализм и футуризм: какая обувь в трендах весны
Оригинальность, минимализм и футуризм: какая обувь в трендах весны
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 441
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1908
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 153
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
1 Просмотров: 576
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
пятница, 12 марта 2021 14:35

Уже не в тренде: что не стоит носить в новом сезоне

  Комментировать

Прошлый год показал, что прежде всего стоит ценить природу, людей вокруг и себя. Поэтому и в моде в этом сезоне будут не роскошные образы, а удобные и более экологичны. Дизайнеры отмечают, что важен индивидуализм и полная свободе самовыражения. Однако модные критики назвали и антитренды 2021, от которых необходимо избавиться, пишет Elle.

Жемчужные шпильки и заколки в стиле принцесс были любимым аксессуаром для волос в течение нескольких сезонов. Но сейчас они уже приелись. В моду возвращаются вещи с 1990-х и 2000-х - крабики, гребни, шпильки с кнопками, шпильки со словами и бархатные резинки. Актуальной становится косынка для волос, которую используют вместо ободка, связывают вроде банданы или небрежно собирают волосы в качестве резинки.

Автор: pixabay.com
  Жемчужные шпильки и заколки не актуальны в этом сезоне
Жемчужные шпильки и заколки не актуальны в этом сезоне

Пополняют список антитрендив приталенные жакеты. 2021 ориентируется на комфорт и максимальную свободу движений, поэтому приталенные силуэты постепенно уходят в прошлое. Сейчас лидирующие позиции получают свободный крой и гиперобьемные вещи. Стоит выбирать модные жакеты oversize, которые успели стать незаменимым элементом гардероба современной женщины.

Джинсы скинни, которые и так достаточно долго оставались в моде, уходят в прошлое. Без сомнений избавляйтесь этих тесных вещей и обращайте внимание на трендовые модели - кожаные бананы, элегантные палаццо, укороченные модели клеш с 70-х и гламурные брюки из блестящих тканей. А в ярких моделях свободного кроя будете выглядеть стильно.

Автор: pixabay.com
  Джинсы скинни уходят в прошлое
Джинсы скинни уходят в прошлое

Ugly shoes, или так называемые "уродливые" кроссовки долгое время были фаворитами поклонниц бунтарского спортивного шика. И все же не стоит впадать в крайности. Теперь следует подыскать более изящную и не менее удобную альтернативу. Отдавайте предпочтение беспроигрышным белым кроссовкам на высокой подошве, которые подойдут практически к любому образу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кожаные и спортивные штаны вместо джинсов: трендовые новинки 2021-го

Натуральный мех также становится одним из антитрендив сезона. Последний год заставил нас с большей заботой относится к миру вокруг нас. Тем более, зачем наносить вред живым существам, если сейчас представлено огромное разнообразие роскошных изделий из не менее эффектного, но экологического искусственного меха.

Автор: pixabay.com
  Натуральный мех также становится одним из антитрендив сезона
Натуральный мех также становится одним из антитрендив сезона

Кардиганы являются обязательной составляющей женского гардероба. Но, если раньше все предпочитали расстегнутые легкие модели в пол или длины миди, то сейчас на пике популярности укороченные кардиганы на пуговицах или модели грубой вязки. Тепер носят как альтернативу свитеров и пуловеров, заправляя в джинсы или брюки. Чтобы идти в ногу с модой, выбирайте модели с V-образным вырезом, трендовыми объемными рукавами и свободным кроем.

Платье-свитер было популярным достаточно длительное время. Однако короткие платья-свитера грубой вязки, особенно с капюшоном, отправляются в список антитренд. Альтернативной заменой станут уютные платья oversize трендовой макси-длины, которые выглядят более стильно.

В новом модном сезоне джинсы-клеш становятся все более актуальными. Такие брюки визуально удлиняют ноги, и благодаря им можно создать романтический или офисный образ. Выбирать новые джинсы-клеш можно не только синего цвета, но и яркие розовые, зеленые и оранжевые штаны. Именно эти цвета считаются самыми модными в этом году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уже не в тренде: что не стоит носить в новом сезоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
марта

656 лет назад основали ведущий университет Европы

Тотальный карантин: закрыли парки, школы и междугороднее сообщение

Владимир Ященко мог прыгать в высоту на 2,5 м

Студенты встали на защиту проукраинского преподавателя

Землетрясение разрушило город

Папа извинился за грехи Католической церкви

Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 177930
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 68486
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 17154
Челка-&quot;занавеска&quot; и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
7
 Просмотров: 15156
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 14301
Мода
Кожаные и спортивные штаны вместо джинсов: трендовые новинки 2021-го
Кожаные и спортивные штаны вместо джинсов: трендовые новинки 2021-го
7
 Просмотров: 918
С чем носить джинсы-клеш и кому они подходят
С чем носить джинсы-клеш и кому они подходят
12
 Просмотров: 2745
Леопардовый принт выходит из моды: что надевать на замену
Леопардовый принт выходит из моды: что надевать на замену Просмотров: 189
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
7
 Просмотров: 15147
Легко делать утром: в моде новая повседневная прическа
Легко делать утром: в моде новая повседневная прическа Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
1
Трогательная история: мужчина спас четвероногих с тонущего судна
1
Корниенко рассказал, когда Дубинского выгонят из партии
Голосов: 593
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть