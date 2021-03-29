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понедельник, 29 марта 2021 18:00

Рубашка должна быть в гардеробе каждой модницы - как ее выбрать

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Рубашка должна быть в гардеробе каждой модницы - как ее выбрать
Андре Тан настаивает, что не следует экономить на складе рубашки. Фото: pixabay

Каждая девушка должна иметь в гардеробе стильную рубашку, которая дополнит образ.

Не обязательно, чтобы она была белой, заявил украинский дизайнер Андре Тан на странице в Instagram.

По его словам, главные цвета весны 2021 - золотой Marigold, нежно-голубой Cerulean, рыжий Rust, лимонный Illuminating и синий French Blue. Также дизайнер утверждает, что правильный воротник рубашки - залог успеха. Он обязательно должен быть мягкий. Если же наоборот, или он укреплен пластиковыми вставками, "вы будете похожи на советскую директрису школы".

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Андре Тан настаивает, что не следует экономить на складе рубашки. Надо выбирать 100% хлопок. Если же 3-4% эластана, то рубашка будет более мягкой.

Чтобы подобрать хороший и правильный оверсайз, надо к своему размеру добавить 1 или 1,5 размеры.

Если треугольная форма фигуры, то надо подкатить ее рукава в три четверти - это сделает тело пропорциональным. Не забывать о ремешках (3-4 см) и аксессуарах. Если прямоугольная форма, то носить нужно сорочкы, завязанные узлом на животе. Такая мода вернулась прямо с 90-х, и эта фишка освежает образ и делает хороший акцент на талии.

Когда форма "перевернутого треугольника", то V-образный вырез - главный козырь. Надо обратить внимание на рубашки с вертикальными полосками. Можно попробовать заправить рубашку наполовину.

Стилист София Коэльо выбирает минималистичные вещи базовых цветов. Она одной из первых создает образы в трендовых элементах гардероба. Панама, которая была актуальна зимой, остается в тренде весной. Когда будет теплее, можно выбирать легкие модели этого головного убора.

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