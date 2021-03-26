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суббота, 27 марта 2021 09:25

Панама и косынка: какие головные уборы будут в тренде весной
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Самый лучший вариант - шелковые платки базовых оттенков с модным принтом
Фото: instagram.com/sofiamcoelho
Звезды street-style надевают бейсболки не только со спортивными вещами
Самый лучший вариант - шелковые платки базовых оттенков
Панама, которая была актуальна зимой, остается в тренде весной
Панама, которая была актуальна зимой, остается в тренде весной

Стилист София Коэльо выбирает минималистичные вещи базовых цветов. Она одной из первых создает образы в трендовых элементах гардероба.

Панама, которая была актуальна зимой, остается в тренде весной. Когда будет теплее, можно выбирать легкие модели этого головного убора. Об этом пишет Cosmopoitan.

Косынку выбирают смелые модницы, которые не боятся экспериментировать. Самый лучший вариант - шелковые платки базовых оттенков с модным принтом.

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В этом году звезды street-style надевают бейсболки не только со спортивными вещами, но и с жакетами размера оверсайз. Можно выбрать модель как ярких цветов, так и спокойных.

Зимой уютные панамки были наиболее модными среди звезд street style. Весной в тренде будут бейсболки: именно ими дополняют образ модницы. Этот головной убор уже перестали ассоциировать только со спортивным стилем. Теперь их сочетают с пиджаками строгого кроя, легкими юбками, классическими пальто.

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