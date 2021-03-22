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понедельник, 22 марта 2021 18:48

С чем надевать трендовый головной убор этой весной
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Зимой уютные панамки были наиболее модными среди звезд street style. Весной в тренде будут бейсболки: именно ими дополняют образ модницы.

Этот головной убор уже перестали ассоциировать только со спортивным стилем. Теперь их сочетают с пиджаками строгого кроя, легкими юбками, классическими пальто, пишет Cosmopolitan.

Можно выбрать бейсболку черного, белого или серого цветов. Актуальными будут и модели ярких оттенков, а также из денима.

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Можно выбрать бейсболку как базового, так и яркого цветов
Фото: instagram.com/leoniehanne
Можно выбрать бейсболку как базового, так и яркого цветов
Можно выбрать бейсболку как базового, так и яркого цветов
Можно выбрать бейсболку как базового, так и яркого цветов
Можно выбрать бейсболку как базового, так и яркого цветов

К началу нового сезона модницы уже начали подбирать стильную обувь и одежду. Однако стоит задуматься и о покупке новой сумки. В этом году дизайнерские идеи удивляют необычными решениями.

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