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пятница, 14 июня 2019 12:17

Украинские дизайнеры делают акцент на геометрии и цвете
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Ключевые акценты коллекции это – авторские геометрические принты и цвета
Фото: Виктория Богдан
Ключевые акценты коллекции это – авторские геометрические принты и цвета
Ключевые акценты коллекции это – авторские геометрические принты и цвета
Ключевые акценты коллекции это – авторские геометрические принты и цвета
Ключевые акценты коллекции это – авторские геометрические принты и цвета

Галочки, ромбики, треугольники – на днях украинский бренд VMMA представил лукбук к новой летней коллекции. Коллекция вдохновлена авторскими геометрическими решениями, цветами, яркими красками и, что самое важное для бренда, женственностью.

Основа – нежные сарафаны с авторскими принтами из жаккардового хлопка разных силуэтов.

"Наши героини – это современные девушки из больших и маленьких городов, для которых красота и практичность – это две неразрывные вещи. У них насколько насыщенная жизнь, что они не успевают переодеваться и всегда должны выглядеть на все сто процентов", – делятся дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик.

Автор: Виктория Богдан
  Ключевые акценты коллекции это – авторские геометрические принты и цвета
Ключевые акценты коллекции это – авторские геометрические принты и цвета

Кроме геометрии, бренд сделал цветочные луки: мелкие, крупные, полевые и роскошные бутоны. Также бренд не стал далеко уходить от мировых трендов и решил представить стильные комбинезоны топовых оттенков, которые будут по душе спортивным девушкам.

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Новинкой стали брюки-кюлоты в сочетании с топами. Модели выполнены из натурального хлопка, а также льна. Эти костюмы прекрасно впишутся в городскую суету и украсят серые будни. Они отлично подчеркивают фигуру, делают стройнее и что самое главное для практичной девушки летом, дышат и не задерживают влагу. Такие луки можно носить как вместе, так и комбинировать с другими вариантами.

Автор: Виктория Богдан
  Ключевые акценты коллекции это – авторские геометрические принты и цвета
Ключевые акценты коллекции это – авторские геометрические принты и цвета
Автор: Виктория Богдан
  Ключевые акценты коллекции это – авторские геометрические принты и цвета
Ключевые акценты коллекции это – авторские геометрические принты и цвета

Вся коллекция создана из натуральных и легких тканей – жаккард, хлопок, штапель, лен.

Ключевые акценты коллекции это – авторские геометрические принты, цвета: сиреневый, розовый, зеленый, нюдовый и оттенки морской волны.

Мэй Маск - мать миллиардера, известного изобретателя Илона Маска - появилась на форуме Health Summit в Нью-Йорке в костюме из новой коллекции украинского бренда Darja Donezz.

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Дата
14
июня

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