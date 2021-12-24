Трендовые образы для Нового года: демонстрируем 15 идей для вдохновения

За три дня до празднования Нового года следует определиться с образом.

Стилистка Анастасия Парфенова поделилась советами, какие наряды лучше надеть в ночь на 1 января. Идеи для вдохновения опубликовала в своем Instagram-блоге.

В частности, Парфенова предложила разные варианты на любой вкус для празднования Нового года. В фото-подборке можно посмотреть образы с платьями, брюками и жакетами.

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Фото: instagram.com/anastasia___parfenova

Вечером 31 декабря наряжайтесь в фиолетовое, зеленое, коричневое и все оттенки серого. Такие наряды обеспечат вам успех в следующем году.