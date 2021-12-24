 
Ексклюзивы
1/5
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 999
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 828
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2601
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2601
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 990
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 918
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1044
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2277
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 711
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 11421
Фото
Все фото
5
9
10
12
15
Трендовые образы для Нового года: демонстрируем 15 идей для вдохновения
Трендовые образы для Нового года: демонстрируем 15 идей для вдохновения
Дорожные, плетеные и асимметричные: девять сумок, которые будут трендовыми в 2022 году
Дорожные, плетеные и асимметричные: девять сумок, которые будут трендовыми в 2022 году
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
Vogue назвал самых стильных в 2021 году: эффектные фото знаменитостей
Vogue назвал самых стильных в 2021 году: эффектные фото знаменитостей
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сияли на зеленой дорожке премьеры &quot;Матрицы 4&quot;
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сияли на зеленой дорожке премьеры "Матрицы 4"
Видео
Все видео
Символ перемен: создали главный цвет 2022 года
Символ перемен: создали главный цвет 2022 года
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 828
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1737
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1332
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 657
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2250
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 234
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
вторник, 28 декабря 2021 01:45

Трендовые образы для Нового года: демонстрируем 15 идей для вдохновения
5

  Комментировать

За три дня до празднования Нового года следует определиться с образом.

Стилистка Анастасия Парфенова поделилась советами, какие наряды лучше надеть в ночь на 1 января. Идеи для вдохновения опубликовала в своем Instagram-блоге.

В частности, Парфенова предложила разные варианты на любой вкус для празднования Нового года. В фото-подборке можно посмотреть образы с платьями, брюками и жакетами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В религиозной одежде и возле Эйфелевой башни: показали самые яркие фото из фэшн-индустрии за 2021-й

Стилистка Анастасия Парфенова показала стильные идеи для встречи Нового года
Фото: instagram.com/anastasia___parfenova
Стилистка Анастасия Парфенова показала стильные идеи для встречи Нового года
Стилистка Анастасия Парфенова показала стильные идеи для встречи Нового года
Стилистка Анастасия Парфенова показала стильные идеи для встречи Нового года
Стилистка Анастасия Парфенова показала стильные идеи для встречи Нового года

Вечером 31 декабря наряжайтесь в фиолетовое, зеленое, коричневое и все оттенки серого. Такие наряды обеспечат вам успех в следующем году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трендовые образы для Нового года: демонстрируем 15 идей для вдохновения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 22698
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские &quot;гарантии безопасности&quot;
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности" Просмотров: 17092
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс Просмотров: 16857
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию 1 Просмотров: 9450
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко Просмотров: 6093
Мода
Дорожные, плетеные и асимметричные: девять сумок, которые будут трендовыми в 2022 году
Дорожные, плетеные и асимметричные: девять сумок, которые будут трендовыми в 2022 году
9
 Просмотров: 873
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
10
 Просмотров: 1845
Vogue назвал самых стильных в 2021 году: эффектные фото знаменитостей
Vogue назвал самых стильных в 2021 году: эффектные фото знаменитостей
12
 Просмотров: 1827
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сияли на зеленой дорожке премьеры "Матрицы 4"
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сияли на зеленой дорожке премьеры "Матрицы 4"
15
 Просмотров: 2448
Конкурс красоты "Мисс мира-2021" был отменен за пару часов до начала: что произошло
Конкурс красоты "Мисс мира-2021" был отменен за пару часов до начала: что произошло Просмотров: 657
Больше всего комментируют
6
Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение
5
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
2
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
Голосов: 679
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть