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понедельник, 25 января 2021 16:31

Термоноски Norfin надежно защищают от холода и влаги

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Когда ноги замерзают, то слизистая носа и горла становится более уязвимой к заболеваниям. Это через рецепторы, которые находятся на ступнях и связаны с этими важными частями тела. Чтобы не болеть, следует уделить особое внимание защите ног от холода.

Комфорт для ног надежно обеспечивают термоноски Norfin. Этот латвийский производитель гарантирует качество и надежность своей продукции. Изготавливают носки по собственной технологии. Они имеют особую вязку, плотно облегают ногу и не сползают.

  Термоноски Norfin имеют особую вязку, плотно облегают ногу и не сползают
Термоноски Norfin имеют особую вязку, плотно облегают ногу и не сползают

Преимущества термоносков:

• эластичность изделий позволяет хорошо зафиксироваться на ноге;
• профессионально подобранное соотношение составляющих материала обеспечивает долговечность;
• водоотталкивающие свойства.

Производят носки Norfin из акрила, нейлона, эластана, шерсти и полиэстера в разных соотношениях. Сочетание этих материалов делает изделия прочными и обеспечивает длительный срок службы. Для особо суровых условий рекомендуют приобретать изделия, в составе которых присутствует шерсть. Например, модели Norfin Protection или носки Norfin Arctic Merino Heavy.

Производитель в своей разработке обратил внимание не только на защиту от мороза. Носки хорошо отталкивают влагу. При минусовой температуре сухость важна меньше чем утеплительные свойства.

Подобрать носки можно под среду использования – для дома, для работы, для прогулок, для активного отдыха, для рыбалки или охоты. От того, насколько активно вы двигаетесь, зависит какая модель носков подойдет лучше.

Поэтому следует ознакомиться с составом материала каждой модели. Это поможет избежать ошибок в выборе. Самыми популярными в 2020-м были модели Norfin Arctic Merino Heavy T4M, Norfin Balance Wool T2P, Norfin Nordic Merino Heavy T3P.

  Термоноски Norfin имеют особую вязку, плотно облегают ногу и не сползают
Термоноски Norfin имеют особую вязку, плотно облегают ногу и не сползают

Только с хорошими носками обувь будет гарантировать абсолютную защиту ног. Они будут сухими и теплыми.

Ценовая политика на разные модели носков от компании Norfin приемлема для большинства людей. К тому же очень часто проходят акции и товары продают со скидками.

Подобрать термоноски можно на сайте norfin.com.ua

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Дата
25
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