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пятница, 07 мая 2021 11:32

Стилист назвала пять универсальных вещей для женщин любого возраста

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Стилист назвала пять универсальных вещей для женщин любого возраста
Топ-5 вещей для любого возраста - это футболка, джинсы, кеды, кроссовки, рюкзак. Фото: pixabay

Есть вещи для гардероба, которые универсальны и подойдут женщинам любого возраста.

Их нельзя назвать экзотическими, напротив, довольно популярные, рассказала стилист Ольга Чистова Instagram.

Топ-5 вещей для любого возраста - это футболка, джинсы, кеды, кроссовки, рюкзак.

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Их универсальность в эффекте, который оказывают женщинам всех возрастов. Молодые девушки будут выглядеть динамично, а старших женщин сделают моложе на вид.

Женщины в футболках, джинсах, кедах и с рюкзаком выглядят современно и актуально, сохраняя свой шарм. Для этого нужно придерживаться двух правил.

Первое - умело сочетать вещи в образе. Если соединить вместе, то лук точно получится спортивным. Гораздо интереснее - миксовать стили и поддерживать динамичный посыл деталями.

Во-вторых, надо выбирать вещи в соответствующему фигуре фасоне, крое и цвете, при этом обращая внимание на детали.

Благодаря одежде можно выглядеть стройнее. Это удается сделать благодаря цвету вещей и линиям. Эти советы пригодятся любой девушке независимо от типа телосложения. По словам эксперта, вертикальные линии делают стройнее - строчки, полоски, узоры и другие элементы на одежде, в том числе вырезы, разрезы. Горизонтали действуют наоборот.

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