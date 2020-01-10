Съехала бровь: в сети показали новый бьюти-тренд

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Мода подобна капризной женщине. Заставляет менять наряды, прическу, и даже брови. После тоненьких и пышных пришла пора необычных форм.

Сейчас в тренде брови-полумесяцы, пишет Радио Максимум.

Новый противоречивый тренд бровей приобретает популярность. Девушки начали массово делать одну бровь в виде полумесяца или полукруга. Это не значит, что у них странно растут волосы. Такой формы брови делает визажист или ретушер.

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Идея необычного тренда возникла у художника Стефана Джеймса. Он хотел создать что-то невероятное. После разговоров с другом Хейли Буи они пришли к выводу, что месяц является символом красоты. "Лунные" брови должны непременно покорить сердца модниц.

Многие считают, что осень и зима - не время для сочных оттенков. Однако стилисты и визажисты утверждают, что в холодное время года не нужно забывать о ярких цветах. Gazeta.ua собрала самые трендовые элементы в макияже сезона осень-зима 2019-2020-го. 1. Оттенки розового. Розовых акцентов в макияже должно быть минимум 2: тени и румяна в тон или нежно-коралловые губы и смоки-айс в этом же оттенке.