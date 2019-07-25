С чем носить и сочетать летние шорты

Фото: Виктория Богдан

Многие украинские дизайнеры активно включают шорты в свои коллекции. Среди самых топовых новинок этого сезона - льняные шорты с завышенной талией, стрейчевые велотреки, бермуды.

"Достойно будут смотреться не только традиционные шорты, но и в виде комбинезона. Именно в таком варианте можно спокойно идти на вечеринку", – рассказывают украинские дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик (VMMA).

Шорты как часть костюма

Женский костюм с шортами имеет множество модниц. В нем очень удобно в жаркое время и в теплую погоду. Подобный лук не имеет возрастных ограничений. Из плюсов таких костюмов: хорошая альтернатива брючному костюму, они отлично сочетаются с разными видами обуви, вносят разнообразие в стиль. Отдавайте предпочтение свободным моделям, ведь они хорошо комбинируются с кедами, мокасинами, кроссовками и даже шпильками.

Автор: Виктория Богдан Самыми востребованными остаются шорты сдержанного кроя без лишних элементов декора

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отталкивает мужчин: ТОП-5 несексуальных вещей женского гардероба по версии сильного пола

Модный лук - шорты+топ

Разнообразить свои луки в этом сезоне можно будет с помощью шортов и топа – этот тандем станет хорошим образом для моря и отдыха. Сделать ваш лук модным и запоминающимся помогут аксессуары. Стилисты рекомендуют поэкспериментировать с волосами. Сегодня очень актуальны ободки, повязки, обручи и креативные невидимки для волос.

Короткий комбинезон

Топовые комбинезоны представлены вариантами разных цветов: белого, нежно-розового, голубого. По мнению дизайнеров, именно эти цвета смотрятся изысканно и утонченно. Можно рассматривать варианты комбинезона-шортов с нежными принтами.

Автор: Виктория Богдан В коротком комбинезоне можно уйти на пляжную вечеринку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярко и сексуально: какие купальники стали трендом лета 2019-го

Какой стиль шортов сегодня востребован?

Самыми востребованными остаются шорты сдержанного кроя без лишних элементов декора. Летом стоит обратить свое внимание на шорты изо льна, хлопка, денима. Эти материалы мягкие, а также стойкие в носке. Если вы планируете активно носить шорты, то этот образ не стоит перегружать – монолук – самый удачный вариант. Дополнением к шортам будут такие варианты: кроп-топы, свободные рубашки, блузы, жилетки.

Мировые знаменитости показали, как стильно выглядеть на пляже и какие модели купальников на пике популярности. Соблазнительными пляжными снимками селебрити не устают делиться в Instagram и задавать настроение пляжной моде.