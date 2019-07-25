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четверг, 25 июля 2019 14:05

С чем носить и сочетать летние шорты
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Самыми востребованными остаются шорты сдержанного кроя без лишних элементов декора
Фото: Виктория Богдан
Самыми востребованными остаются шорты сдержанного кроя без лишних элементов декора
В коротком комбинезоне можно уйти на пляжную вечеринку
Самыми востребованными остаются шорты сдержанного кроя без лишних элементов декора
Самыми востребованными остаются шорты сдержанного кроя без лишних элементов декора

Многие украинские дизайнеры активно включают шорты в свои коллекции. Среди самых топовых новинок этого сезона - льняные шорты с завышенной талией, стрейчевые велотреки, бермуды.

"Достойно будут смотреться не только традиционные шорты, но и в виде комбинезона. Именно в таком варианте можно спокойно идти на вечеринку", – рассказывают украинские дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик (VMMA).

Шорты как часть костюма

Женский костюм с шортами имеет множество модниц. В нем очень удобно в жаркое время и в теплую погоду. Подобный лук не имеет возрастных ограничений. Из плюсов таких костюмов: хорошая альтернатива брючному костюму, они отлично сочетаются с разными видами обуви, вносят разнообразие в стиль. Отдавайте предпочтение свободным моделям, ведь они хорошо комбинируются с кедами, мокасинами, кроссовками и даже шпильками.

Автор: Виктория Богдан
  Самыми востребованными остаются шорты сдержанного кроя без лишних элементов декора
Самыми востребованными остаются шорты сдержанного кроя без лишних элементов декора

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Модный лук - шорты+топ

Разнообразить свои луки в этом сезоне можно будет с помощью шортов и топа – этот тандем станет хорошим образом для моря и отдыха. Сделать ваш лук модным и запоминающимся помогут аксессуары. Стилисты рекомендуют поэкспериментировать с волосами. Сегодня очень актуальны ободки, повязки, обручи и креативные невидимки для волос.

Короткий комбинезон

Топовые комбинезоны представлены вариантами разных цветов: белого, нежно-розового, голубого. По мнению дизайнеров, именно эти цвета смотрятся изысканно и утонченно. Можно рассматривать варианты комбинезона-шортов с нежными принтами.

Автор: Виктория Богдан
  В коротком комбинезоне можно уйти на пляжную вечеринку
В коротком комбинезоне можно уйти на пляжную вечеринку

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Какой стиль шортов сегодня востребован?

Самыми востребованными остаются шорты сдержанного кроя без лишних элементов декора. Летом стоит обратить свое внимание на шорты изо льна, хлопка, денима. Эти материалы мягкие, а также стойкие в носке. Если вы планируете активно носить шорты, то этот образ не стоит перегружать – монолук – самый удачный вариант. Дополнением к шортам будут такие варианты: кроп-топы, свободные рубашки, блузы, жилетки.

Мировые знаменитости показали, как стильно выглядеть на пляже и какие модели купальников на пике популярности. Соблазнительными пляжными снимками селебрити не устают делиться в Instagram и задавать настроение пляжной моде.

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