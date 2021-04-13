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вторник, 13 апреля 2021 15:15

С чем надевать и какую выбрать джинсовую юбку
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В этом сезоне джинсовая юбка будет снова в тренде. Разнообразные модели, длина миди и макси, с нашивками и в стиле пэчворк - дизайнеры вернули в моду различные варианты этой юбки.

Для того, чтобы сделать образ более стильным и современным, можно совместить джинсовую юбку с рубашкой
Фото: Pinterest
Юбки в стиле пэчворк тоже будут в моде
В моду возвращается джинсовый костюм-двойка
Юбки с нашивками тоже будут актуальными
Для того, чтобы сделать образ более стильным и современным, можно совместить джинсовую юбку с пиджаком размера оверсайз

Для того чтобы сделать образ более стильным и современным, можно совместить джинсовую юбку с пиджаком размера оверсайз или рубашкой. Также удачным акцентом будет яркая обувь или высокие сапоги, пишет ELLE.

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Вновь становится актуальным микс джинсовых вещей - юбки с рубашкой или курткой. С нашивками или в стиле пэчворк тоже будут в моде. Можно выбрать юбку любой длины: мини, миди или макси. Также трендовой будет цветная джинсовая юбка.

Джинсы есть в гардеробе каждого. В этом модном сезоне дизайнеры советуют выбирать не только классическую модель, но и экспериментировать. Джинсы-палаццо стали горячим трендом. Если совместить с высокими каблуками, то такой вариант джинсов сможет сделать вас выше. На прогулку можно комбинировать эту модель со свитшотами. Для создания женственного образа можно дополнить водолазкой или майкой на тонких бретельках.

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13
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