Палаццо и бананы: какие джинсы выбрать этой весной

Джинсы есть в гардеробе каждого. В этом модном сезоне дизайнеры советуют выбирать не только классическую модель, но и экспериментировать.

Джинсы-палаццо стали горячим трендом. Если совместить с высокими каблуками, то такой вариант джинсов сможет сделать вас выше. На прогулку можно комбинировать эту модель со свитшотами. Для создания женственного образа можно дополнить водолазкой или майкой на тонких бретельках. Об этом пишет Cosmopolitan.

Элегантно и актуально выглядят джинсы-клеш. Миксуют как с приталенным верхом, так и с объемным. В тренде будут и mom-джинсы. Лучше совместить с жакетом размера оверсайз или рубашкой. Из обуви выбрать кроссовки.

Фото: Pinterest

Наиболее универсальным вариантом будут джинсы прямого кроя. Комбинировать можно с любым элементом гардероба: пуловером, кардиганом, топом и жакетом, массивными ботинками или обувью на каблуках.

Широкие джинсы лучше надевать с топом или боди. А дополнить образ босоножками на высоких каблуках. Джинсы-бананы миксуют с рубашкой или боди. Для создания кокетливого образа выберите балетки с острым носом. Или же можно надеть объемную футболку и кроссовки.

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Большинство дизайнеров выбирают комфорт и удобство, поэтому джинсы-скинни постепенно уходят в прошлое. Можно совместить эту модель с объемными рубашками, свитерами и худи. Дополнить образ ботинками на грубой подошве.

Одной пары джинсов недостаточно для того, чтобы создать интересный образ. Дизайнеры поражают идеями брюк, которые будут актуальными 2021 года. Брюки с разрезами стали трендом осени 2020-го. Их успели полюбить многие streetstyle-активисток и знаменитостей. Эта модель брюк будет в трендах и в этом году.