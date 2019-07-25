Правила дресс кода летом - что стоит одевать в офис

В офисе нужно создавать деловую обстановку, поэтому стоит одевать деловые костюмы, юбки, платья, блузки и пользоваться духами.
Летом лучше одевать светлые оттенки. В офис разрешается надеть костюм белого, ванильного, нюдового, лавандового, светло-серого, кремового цветов, пастельных оттенков.
Женщинам, кроме обычных классических брюк, можно надеть капри, кюлоты, льняные брюки, брюки-бананы, брюки-клеш и десяток вариантов джинс.
В этом сезоне лучше отдать предпочтение свободным платьям, и обходить платьев-футляры скучных дизайнов, рассказывает lb.ua.
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Стильно смотрятся платья-пиджаки, модельки из натурального льна.
Вместо скучной черной классической юбки можно надеть высокую джинсовую.
Не увлекайтесь духами чрезмерно, ведь кому-то может не нравиться ваш запах, но немного ненавязчивого запаха можно и нужно. Избегайте откровенно сладких, сексуальных или "съедобных" ароматов.
Чтобы добавить себе индивидуальности - дополните образ аксессуарами с помощью шейных платков или колье.
Обувь выбирайте удобное и закрыт. В офис не подойдут босоножки с открытыми пальцами.
Важно научиться правильно формировать деловой образ, если уважаете компанию и хотите быть успешной в карьерной лестнице.
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