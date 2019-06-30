Что не стоит брать на пляж

Для того, чтобы "быть на высоте" даже у морских волн, нужно иметь лишь несколько базовых вещей, которые подойдут вам по любой летний образ.

Для того, чтобы на пляже хорошо выглядеть нужно отказаться от парео, купальников с рюшками и романтических сарафанов.

В этом сезоне не модны однотонные или с принтом парео. Тем более, если он в тон к купальнику. Заменить можно парео-юбкой, с купальником и топом, а также кимоно и полупрозрачные платья-халаты.

Чтобы образ был не банальный, не носите неоновые купальники с черными полосками. Заменить можно монохромным купальником любого яркого или пастельного оттенка и минималистическими моделями, можно разнообразить украшениями, рассказывает www.cosmo.com.ua.

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Стоит выбрать легкую хлопчатобумажную платье с элегантной Федора и босоножками на танкетке вместо цветочных сарафанов с цветочными принтами.

Женщинам с фигурой груша нельзя одевать купальники с рюшами. Альтернативой является купальник с завышенной талии и трендовым принтом.

Купальники с юбками можно заменить сплошными купальниками.

Сейчас в моде сплошные купальники, соломенные шляпы, микро-очки, белая накидка и плетеная сумка.