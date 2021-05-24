Платье поверх брюк и маскулинные силуэты: пять самых стильных украинских блогеров

Алина Френдий имеет более 1 млн подписчиков в Инстаграм. Фото: Facebook

Отечественные fashion-блогеры давно покоряют Instagram блестящими нарядами. Украинские инфлюенсеры следуют за последними трендами с модных показов и смело воплощают дизайнерские задумки в повседневных образах. Gazeta.ua подготовила подборку самых стильных модных блогеров Украины.

Татьяна Кодзаева

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Kodzayeva (@kodzayeva)

21-летняя внучка украинской телеведущей Татьяны Терсеновой-Заводовской не зря считается одной из самых стильных блогеров на просторе украинского Instagram. Татьяна регулярно выставляет на всеобщий обзор образы, согласно последним трендам. Девушка умело сочетает женственные силуэты с более маскулинными, разрушая стереотип о том, что сексуальность подчеркивается только в платьях романтичного силуэта. К тому же, Татьяна Кодзаева с недавних пор является основателем бренда сумок THE KODE, что лишь подтверждает неделимость деятельности Татьяны с миром модной индустрии.

Алина Френдий

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALINA FRENDIY (@alina_frendiy)

Основатель бренда TOTE ежедневно публикует свежие идеи образов для тех, кто не боится выделяться. Отдает дань моде Алина, надевая смелые монохромные образы с яркими деталями, соединяя сдержанные фасоны костюмов со спортивной массивной обувью или объединяя в тандем откровенные топы с маскулинными жакетами. Блогер стирает грани и призывает женщин не бояться экспериментов и самовыражаться.

Мария Тимошенко

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝗠𝗔𝗦𝗛𝗔 𝗧𝗜𝗠𝗢𝗦𝗛𝗘𝗡𝗞𝗢 (@tim_masha)

Мария также имеет свой бренд одежды NCYZIP, ведет свое шоу на YouTube и является амбасадором некоторых косметических компаний. Еще недавно аутфиты Марии были по-девчачьи милыми и воздушными, а сейчас девушка раскрепостилась и добавила в свои образы больше брутальности, дерзости и сексуальности. Главное правило в стиле Маши Тимошенко – быть собой и ощущать комфорт в каждом своем шаге. Поддерживаем позицию блогера!

Марина Мартынив

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПЕРСОНАЛЬНИЙ СТИЛІСТ (@marinamartyniv)

Марина уже давно работает персональным стилистом и является спикером в украинской школе стиля. Помимо этого, девушка ежедневно делает распаковки от именитых брендов, делает обзоры на новые коллекции, анализирует тренды и ежедневно демонстрирует своим подписчикам образы дня. Стиль Марии – это, безусловно, про женственность, обаяние и креативность.

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Маргарита Мурадова

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Margarita Muradova (@greenteanosugar)

Еще один стилист и спикер в нашей подборке. Маргарита обладает невероятной способностью приковывать все внимание к своим аутфитам. А все благодаря тому, что в стиле этой девушки нет никаких рамок и условий. Хочется надеть платье поверх брюк? Почему бы и нет. Хочется создать образ в кричащем красном цвете и соединить с животным принтом? Легко. Требует душа многослойности? Нет никаких сомнений. Возможно, благодаря такой свободе и независимости от чужого мнения, Маргарита и является такой популярной и успешной.

21-летняя Татьяна Кодзаева из Ивано-Франковска стала самым влиятельным фэшн-блоггером в мире по версии Миланской недели моды.



Украинка обошла больше 100 конкуренток из 11 стран, сообщил ТСН.